Un quart des points de vente testés l'an dernier ont distribué illégalement de l'alcool aux jeunes. Ce chiffre de 25,2%, issu des campagnes d'achats tests sur l'ensemble pays, a légèrement reculé en une année (27,3% en 2023).

«Les cantons ont à présent des possibilités plus simples pour faire respecter la limite d'âge. Pour protéger les jeunes, il faut maintenant qu'ils les appliquent systématiquement», relève Tania Séverin, directrice d'Addiction Suisse (photo prétexte). sda

Keystone-SDA ATS

«Les taux fluctuent au fil des ans, mais globalement, ils ne baissent que très lentement», constate jeudi Addiction Suisse dans un communiqué.

Les achats tests réalisés l'an dernier – plus de 10'500 sur tout le pays – montrent aussi que le personnel de vente a demandé explicitement l'âge et/ou une pièce d'identité dans 78,4 % des cas. Un résultat quasiment inchangé par rapport à 2023 (78,2%).

Des différences continuent d'apparaître selon les types de points de vente. Les stations-service affichent le taux d'infractions le moins élevé avec 19,7% de ventes illégales. Suivent les chaînes de magasins et les grands détaillants (25,1%), puis les restaurants et cafés (31,2%). Le taux d'infractions est plus élevé lors de manifestations et événements (35,7%) et davantage encore dans les bars et pubs (43%).

Concernant la vente en ligne, la situation est la plus problématique et les commandes sont satisfaites «dans leur vaste majorité», remarque Addiction Suisse. La plupart du temps, l'âge n'est pas contrôlé au moment de la commande ni lors de la livraison.

Espoir avec la nouvelle loi

Addiction Suisse a toutefois bon espoir que la situation s'améliore. Désormais, avec l'entrée en vigueur fin 2024 d'un nouvel article dans la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, tous les cantons peuvent sanctionner les points de vente fautifs lors d'achats tests réalisés sur mandat cantonal.

«Les cantons ont à présent des possibilités plus simples pour faire respecter la limite d'âge. Pour protéger les jeunes, il faut maintenant qu'ils les appliquent systématiquement», relève Tania Séverin, directrice d'Addiction Suisse, citée dans le communiqué.