L'association Actif-trafic a annoncé lundi les lieux gagnants de son concours des pires endroits piétons dans le canton de Genève. Les résultats sont classés en quatre catégories, pour dénoncer les principales problématiques de la région.

Actif-trafic a remis les prix des pires endroits pour les piétons dans le canton de Genève lundi (image d''illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

«Le but de ce concours était double», a expliqué aux médias Thibault Schneeberger, coordinateur romand pour Actif-trafic. Faire parler du sujet et des lieux problématiques, mais aussi fournir une liste de points noirs de la mobilité piétonne aux autorités, pour permettre d'améliorer la situation des piétons.

Le prix, une vieille chaussure accrochée à un pavé, sera remis à Pierre Maudet, conseiller d'Etat en charge du département de la santé et des mobilités. La liste des points noirs sera également remise aux autorités communales concernées.

Conflits entre mobilités

Le représentant d'Actif-trafic a dévoilé les vainqueurs du concours devant Uni Mail, juste à côté du gagnant de la catégorie «conflit». Elle récompense les endroits où la place donnée au trafic motorisé est si prépondérante qu'elle pousse les autres moyens de locomotion à se partager des espaces réduits.

Au 44-48 Boulevard du Pont d'Arve, premier prix de cette catégorie, trois places de livraisons, deux voies de tram et deux voies de circulation en direction des acacias occupent majoritairement l'espace. Les piétons se retrouvent à devoir partager un petit trottoir avec les cyclistes.

«On peut se demander si les trois places de livraisons sont vraiment nécessaires, sachant qu'il y en a déjà trois en face», relève Thibault Schneeberger, peinant à se faire entendre au-dessus du volume de la circulation. Le nouveau quartier du PAV amènera aussi beaucoup de piétons, qui vont s'ajouter aux étudiants. Des mentions ont aussi été décernées à la route de St-Julien à proximité du Collège Madame de Staël, à l'horloge fleurie et à la place Cornavin.

Feux rouges

Le carrefour du Bouchet, à proximité des arrêts de tram, de l'ECG Henry-Dunant et du Collège Rousseau, s'est vu remettre le premier prix de la catégorie «feu rouge», qui couronne «les attentes les plus interminables». Les piétons peuvent y attendre une minute trente, selon Actif-trafic, regrettant que les trams, eux, ne les attendent pas.

Nominé d'une mention, le quai Wilson possède un des plus longs feux de Genève. «Le feu rouge peut durer jusqu'à six minutes trente, alors que le vert ne dure que 18 secondes», regrette Thibault Schneeberger. Selon le communiqué, 19 soumissions au concours sur les 80 recueillies depuis le 10 septembre font mention de feux rouges trop longs.

Le concours révèle aussi le manque de passages piétons dans le canton, avec la catégorie «traversée». Son grand gagnant: un virage sur la route de Meyrin, proche du chemin de Blandonnet à Vernier. Aucun passage piéton ne permet de traverser la route, un virage où les voitures accélèrent pour entrer sur l'autoroute.

Enfin, la catégorie «campagne» dénonce les lieux où les piétons sont souvent oubliés. «On pourrait se dire qu'il y a moins de nécessité pour des accès piétons», explique Thibault Schneeberger, «mais pourtant il y en a, pour rejoindre les arrêts de bus notamment.» Le premier prix est justement décerné au débouché du chemin des Princes avec la route de Mon-Idée à Choulex, pour son manque de trottoir permettant de rejoindre les arrêts de transports publics.