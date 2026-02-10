Adieu mini-ketchup et dosette crème à café: la Suisse bientôt concernée ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L'UE serre la vis Adieu mini-ketchup et dosette crème à café: la Suisse bientôt concernée ?

Barman Nicolas

10.2.2026

À partir de 2030, les restaurants de l’Union européenne devront dire adieu à plusieurs mini-emballages à usage unique. Parmi eux : les célèbres sachets de ketchup, de mayonnaise, de sucre ou encore les petits dosettes de crème à café. Une décision qui pourrait aussi pousser la restauration suisse à revoir ses habitudes.

Le futur règlement européen vise les emballages en plastique destinés à la consommation sur place. En revanche, certaines situations restent exclues du dispositif : le take-away, les hôpitaux ainsi que les EMS et établissements de soins.
Le futur règlement européen vise les emballages en plastique destinés à la consommation sur place. En revanche, certaines situations restent exclues du dispositif : le take-away, les hôpitaux ainsi que les EMS et établissements de soins.

Lea Oetiker

10.02.2026, 15:36

Même si la Suisse ne fait pas partie de l’UE, ce type de réglementation peut avoir des effets indirects, notamment sur les fournisseurs et les grandes chaînes actives des deux côtés de la frontière.

Daniel Wiesner, co-patron de Wiesner Gastronomie (Nooch, Miss Miu…), se dit globalement favorable à la mesure dans les colonnes de l’«Aargauer Zeitung». Selon lui, des alternatives existent, comme des tubes ou des stations de distribution à pompe.

Mais il appelle aussi à la modération : interdire également les dosettes de crème et les sachets de sucre lui paraît excessif. Il craint notamment une hausse du gaspillage alimentaire, surtout pour la crème. Il rappelle aussi qu’il faudra garder «du bon sens» et ne pas négliger les questions d’hygiène.

Pour Daniel Wiesner,  interdire également les dosettes de crème et les sachets de sucre paraît excessif. (Image d'illustration)
Pour Daniel Wiesner,  interdire également les dosettes de crème et les sachets de sucre paraît excessif. (Image d'illustration)
KEYSTONE

Migros et Coop cherchent des solutions

Du côté de la grande distribution, Migros et Coop disent réfléchir à des options plus durables. Mais, pour l’instant, les portions individuelles restent en place.

Migros explique que ces formats sont appréciés, car ils permettent un dosage simple et une grande flexibilité. Coop affirme de son côté rechercher en continu des alternatives.

Migros qualifie la loi européenne de «pas important» et travaille sur différentes pistes : stations de recharge, contenants réutilisables ou emballages biodégradables.

McDonald’s Suisse défend les sachets

McDonald’s Suisse rappelle que les emballages à usage unique restent «un élément essentiel», car ils répondent à une forte demande des clients.

L’entreprise souligne toutefois que près de 98% de ses emballages seraient déjà fabriqués à partir de matériaux renouvelables. Seuls environ 2% contiendraient encore du plastique.

Gastrosuisse préfère le recyclage aux interdictions

Le secteur, lui, appelle à éviter les règles trop strictes. Gastrosuisse se dit favorable à un bannissement du plastique uniquement lorsque des alternatives abordables, disponibles et de qualité équivalente existent.

L’association rappelle aussi que certaines solutions sans plastique sont parfois moins solides. Plutôt que des interdictions, elle privilégie le recyclage et une économie circulaire efficace.

Les plus lus

L'armée suisse met à nouveau à l'arrêt les chars de grenadiers M113
Réclamation officielle : tollé autour du revêtement du podium
Affaire Høiby: un témoignage glaçant devant le tribunal d’Oslo
Un duo autrichien en or, Shiffrin et les Suissesses se liquéfient
Après Lindsey Vonn, une autre descendeuse gravement blessée
Adieu mini-ketchup et dosette crème à café: la Suisse bientôt concernée ?