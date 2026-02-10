Adieu mini-ketchup et dosette crème à café: la Suisse bientôt concernée ?

À partir de 2030, les restaurants de l’Union européenne devront dire adieu à plusieurs mini-emballages à usage unique. Parmi eux : les célèbres sachets de ketchup, de mayonnaise, de sucre ou encore les petits dosettes de crème à café. Une décision qui pourrait aussi pousser la restauration suisse à revoir ses habitudes.

Le futur règlement européen vise les emballages en plastique destinés à la consommation sur place. En revanche, certaines situations restent exclues du dispositif : le take-away, les hôpitaux ainsi que les EMS et établissements de soins.

Lea Oetiker Barman Nicolas

Même si la Suisse ne fait pas partie de l’UE, ce type de réglementation peut avoir des effets indirects, notamment sur les fournisseurs et les grandes chaînes actives des deux côtés de la frontière.

Daniel Wiesner, co-patron de Wiesner Gastronomie (Nooch, Miss Miu…), se dit globalement favorable à la mesure dans les colonnes de l’«Aargauer Zeitung». Selon lui, des alternatives existent, comme des tubes ou des stations de distribution à pompe.

Mais il appelle aussi à la modération : interdire également les dosettes de crème et les sachets de sucre lui paraît excessif. Il craint notamment une hausse du gaspillage alimentaire, surtout pour la crème. Il rappelle aussi qu’il faudra garder «du bon sens» et ne pas négliger les questions d’hygiène.

Pour Daniel Wiesner, interdire également les dosettes de crème et les sachets de sucre paraît excessif. (Image d'illustration) KEYSTONE

Migros et Coop cherchent des solutions

Du côté de la grande distribution, Migros et Coop disent réfléchir à des options plus durables. Mais, pour l’instant, les portions individuelles restent en place.

Migros explique que ces formats sont appréciés, car ils permettent un dosage simple et une grande flexibilité. Coop affirme de son côté rechercher en continu des alternatives.

Migros qualifie la loi européenne de «pas important» et travaille sur différentes pistes : stations de recharge, contenants réutilisables ou emballages biodégradables.

McDonald’s Suisse défend les sachets

McDonald’s Suisse rappelle que les emballages à usage unique restent «un élément essentiel», car ils répondent à une forte demande des clients.

L’entreprise souligne toutefois que près de 98% de ses emballages seraient déjà fabriqués à partir de matériaux renouvelables. Seuls environ 2% contiendraient encore du plastique.

Gastrosuisse préfère le recyclage aux interdictions

Le secteur, lui, appelle à éviter les règles trop strictes. Gastrosuisse se dit favorable à un bannissement du plastique uniquement lorsque des alternatives abordables, disponibles et de qualité équivalente existent.

L’association rappelle aussi que certaines solutions sans plastique sont parfois moins solides. Plutôt que des interdictions, elle privilégie le recyclage et une économie circulaire efficace.