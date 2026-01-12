Les partis de gauche demandent une mise en retrait

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Affaire Dittli Les partis de gauche demandent une mise en retrait

ATS

12.1.2026 - 17:43

Les partis vaudois ont réagi diversement suite à la présentation lundi du rapport de la délégation des commissions de surveillance du Grand Conseil consacré à Valérie Dittli. Les socialistes et les Vert-e-s sont les plus virulents et appellent la conseillère d'Etat à se mettre en retrait, mais aucune formation n'appelle ouvertement à la démission.

Un rapport sur Valérie Dittli a été récemment publié (archives).
Un rapport sur Valérie Dittli a été récemment publié (archives).
Keystone

Keystone-SDA

12.01.2026, 17:43

Si la ministre centriste n'avait pas encore réagi lundi en fin d'après-midi, le président par intérim de son parti, Michele Mossi, a reconnu que les critiques adressées dans le rapport étaient «compréhensibles et justifiées.»

Il a toutefois rappelé que sa ministre avait pris ses fonctions sans véritable expérience politique, se voyant en plus attribuer le lourd dicastère des finances. Elle n'a pas su «se faire accompagner» au début de son mandat, mais elle n'a pas non plus bénéficié de l'aide de l'Etat, a-t-il remarqué, contacté par Keystone-ATS.

Selon Michele Mossi, Valérie Dittli a, depuis, appris de ses erreurs. «Elle est consciente qu'elle doit s'améliorer», a-t-il affirmé, soulignant aussi que la conseillère d'Etat a entrepris une réorganisation de son Département actuel, qui regroupe désormais l'agriculture, la durabilité et le numérique.

Beaucoup moins compréhensifs, les socialistes ont évoqué un «cumul de graves défaillances managériales et politiques» et demandé une «mise en retrait» de Valérie Dittli le temps de l'enquête pénale, la ministre étant aussi dans le viseur de la justice pour un potentiel abus d'autorité. Le PS vaudois s'est dit «choqué» par l'ampleur des défaillances reprochées à la ministre et évoqué un rapport «accablant».

Grand Conseil vaudois. «Défiance», «demandes illégales»: un nouveau rapport accable Valérie Dittli

Grand Conseil vaudois«Défiance», «demandes illégales»: un nouveau rapport accable Valérie Dittli

Alliance vaudoise épinglée

Les Vert-e-s ont aussi dit être «indignés par l'ampleur, la répétition et la durée des dysfonctionnements mis en évidence». L'affaire prouve, selon eux, que la conseillère d'Etat «ne possède ni les compétences nécessaires ni l'éthique requise pour exercer une telle fonction». Dans son communiqué, la formation écologiste a appelé l'intéressée à «se tenir à l'écart de la gestion de son département», le temps que les recommandations de la commission soient mises en oeuvre.

Tant les socialistes que les Vert-e-s ont profité de l'occasion pour interpeller les membres de l'Alliance vaudoise (PLR, UDC et Le Centre). «Les partis ont une responsabilité importante dans le choix de leurs candidates et candidats pour des postes exigeants et exposés comme le Conseil d’Etat», a écrit le PSV.

Etat de Vaud. Affaires Dittli et du bouclier fiscal: chronologie depuis 2025

Etat de VaudAffaires Dittli et du bouclier fiscal: chronologie depuis 2025

«Tourner la page»

Les Vert'libéraux se sont montrés moins sévères. «Mme Dittli doit mieux faire!», ont-ils écrit dans leur communiqué. De leur point de vue, les «indiscutables erreurs de management» de la ministre de 33 ans, mises en lumière par le rapport «sont imputables à son inexpérience et à son peu de confiance dans une administration héritée de son prédécesseur». Le parti a aussi estimé que l'absence de groupe parlementaire a alourdi sa tâche.

Pour le président de l'UDC vaudoise, Sylvain Freymond, «la situation est désagréable et nuit à l'image de la politique vaudoise», mais il a appelé à «tourner la page et à retrouver une ambiance de travail sereine», a-t-il déclaré à Keystone-ATS.

Selon lui, l'essentiel des révélations de lundi se trouvait déjà dans le rapport Studer, même si les mots utilisés par la délégation des commissions de surveillance sont «plus durs» et se basent sur «des témoignages plus précis.»

Affaire Valérie Dittli. Le Ministère public vaudois confirme l'enquête pour abus d'autorité

Affaire Valérie DittliLe Ministère public vaudois confirme l'enquête pour abus d'autorité

Réorganisation justifiée

Du côté du PLR, sa présidente Florence Bettschart-Narbel a indiqué que le parti se réunira mardi pour étudier le rapport en détail. Parmi ses premières observations, elle a notamment dit sa «surprise» au sujet «des nombreux mandats externes» attribués par Mme Dittli à des personnes ne travaillant pas dans son Département, avec «de possibles conflits d'intérêts».

Mme Bettschart-Narbel a également remarqué que le rapport «justifie» la réorganisation des départements en mars, lorsque les Finances avaient été retirées à Mme Dittli et reprises par Christelle Luisier.

Les plus lus

Les partis de gauche demandent une mise en retrait
Vingt-neuf blessés sont encore hospitalisés en Suisse
Rupture brutale entre Xabi Alonso et le Real : Arbeloa lui succède !
La taxe auto augmente plus que prévu, suite à un amendement
Une explosion irrite des habitants du centre-ville