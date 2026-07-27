La banque privée Lombard Odier va faire appel de sa condamnation à une amende de trois millions de francs dans l'affaire Karimova. Elle nie tout défaut d'organisation.

La banque se dit «pleinement engagés à respecter l’ensemble de (ses) obligations légales et réglementaires».

Dans une prise de position envoyée à Keystone-ATS, la banque «maintient qu’elle disposait, au moment des faits, de contrôles internes solides et de procédures efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent, conformes aux exigences organisationnelles prévues par le droit pénal suisse».

L'institut a été condamné à «une amende limitée» à trois millions de francs, «mais à aucune créance compensatrice». Cela constitue à ses yeux «un désaveu cinglant par rapport au réquisitoire du Ministère public de la Confédération (MPC)».

Lombard Odier souligne qu'elle a elle-même déclenché la procédure en effectuant un signalement auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Elle se dit «pleinement engagés à respecter l’ensemble de (ses) obligations légales et réglementaires».