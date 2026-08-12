Mercredi, c'était au tour de plusieurs coaccusés de l'ex-patron de la banque Raiffeisen Pierin Vincenz de témoigner dans le cadre de leur procès en appel devant la Cour suprême de Zurich. Ces accusés qui travaillaient dans les entreprises rachetées par la banque Raiffeisen réclament leur acquittement.

Le procès en appel de l'ex-patron de Raiffeisen, Pierin Vincenz, et de ses co-accusés s'est ouvert ce lundi 10 août.

«Je sais que je n'ai rien fait de mal» Affaire Vincenz : des coaccusés demandent leur acquittement

«Je sais que je n'ai rien fait de mal», a déclaré le cofondateur d'Investnet, une société de financement de PME de Suisse orientale. Il réclame – comme il l'avait déjà fait devant le tribunal de district de Zurich – un acquittement total. «Je considère que c’est Raiffeisen qui me doit de l’argent, et non l’inverse».

Le rachat d’Investnet par la banque Raiffeisen a été à l’origine de toute la procédure engagée contre Pierin Vincenz et son associé Beat Stocker. C’est le blog «Inside Paradeplatz» qui, en 2016, avait pour la première fois émis l’hypothèse selon laquelle M. Vincenz aurait pris une participation dissimulée dans Investnet au préalable, afin de faire racheter ensuite l’entreprise à un prix surévalué par Raiffeisen.

Le cofondateur d'Investnet est accusé d'avoir collaboré avec les deux hommes. Le ministère public lui reproche plusieurs chefs d'accusation de complicité de fraude et de corruption active. Il encourt une peine de prison avec sursis de deux ans et le remboursement de près de 13 millions.

Un prévenu est décédé entre-temps

Le deuxième fondateur d’Investnet, contre lequel le ministère public avait également engagé des poursuites, est décédé fin 2022 des suites d'une démence. Lors du procès en première instance il y a quatre ans, il n’était déjà plus responsable pénalement. Son affaire est néanmoins jugée devant la Cour d’appel, car son patrimoine est gelé en raison de la procédure. Ses héritiers se battent pour cet héritage de plusieurs millions.

Un agent immobilier bernois, qui réside aujourd’hui en Suisse romande, a également été entendu mercredi. Il était l’actionnaire principal d’Eurokaution, une petite société d’assurance de garanties de loyer.

Selon l’accusation, MM. Vincenz et Stocker auraient également pris secrètement une participation dans cette société avant qu'elle ne soit rachetée par la société de cartes de crédit Aduno, dont Beat Stocker était le directeur et Pierin Vincenz le président du conseil d’administration. L’actionnaire principal est accusé d'avoir été impliqué dans ces manœuvres.

Il est aussi reproché au Bernois d'avoir proposé deux millions de francs à Pierin Vincenz pour que Raiffeisen rachète le stade de football de Thoune, pour lequel il était un co-investisseur. L’affaire n’a toutefois pas abouti; aujourd’hui, l’ancienne Stockhornarena s’appelle le «Visana-Stadion» (Stade Visana).

Le ministère public réclame à son encontre une peine de prison de 2 ans et 6 mois, dont 12 mois ferme, ainsi que le remboursement de deux millions.

Six heures de plaidoirie

Le procès va se poursuivre avec l’interrogatoire d’autres coaccusés. Viendront ensuite les plaidoiries du procureur et de tous les avocats, ce qui devrait prendre plusieurs jours. L’avocat de Pierin Vincenz prévoit de plaider pendant environ cinq heures, le procureur pendant quelque six heures.

Jusqu’à présent, toutes les parties ont maintenu les versions qu’elles avaient déjà présentées il y a quatre ans devant le tribunal de district de Zurich. On ne sait pas encore quand la Cour suprême rendra son verdict, mais ce ne sera certainement pas la semaine prochaine. Compte tenu de l’ampleur qu’a prise ce procès, la Cour devrait avoir besoin de plus de temps pour délibérer.