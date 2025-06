Le montant des «offsets» pourrait atteindre 800 millions de dollars

Selon Armasuisse, les coûts des affaires compensatoires pour les 36 avions de combat F-35 pourraient s'élever jusqu'à 800 millions de dollars. Près d'un septième du prix d'achat initialement convenu de six milliards est donc constitué de coûts «d'offset».

L'avion de combat de type F-35 (en bas) doit remplacer l'actuel F/A-18 (en haut à gauche). (Photo d'archives) ATS

Keystone-SDA ATS

«Nous ne connaissons pas les coûts exacts, mais nous pouvons les estimer sur la base des informations dont nous disposons. Ils devraient se situer dans une fourchette de 700 à 800 millions de dollars» (560 à 640 millions de francs au cours actuel), a déclaré vendredi à la radio alémanique SRF Kaj-Gunnar Sievert, chef de la communication de l'Office fédéral de l'armement (Armasuisse).

Dans les achats militaires, les affaires compensatoires, également appelées «offset», désignent des contreparties convenues avec les fabricants étrangers pour investir ou créer de l'activité économique dans le pays acheteur.

Dans le cas du F-35, le fabricant Lockheed Martin ajoute son prix pour les affaires compensatoires au prix d'achat. S'appuyant sur une étude de l'université de Saint-Gall, Armasuisse estime, selon le reportage radio, que la part habituelle des affaires compensatoires représente un vingtième du prix d'achat. Les opérations compensatoires liées au F-35 seraient donc comparativement chères.

Renoncer aux affaires compensatoires?

Selon la SRF, la Confédération examine si et dans quelle mesure les moyens prévus pour «l'offset» pourraient contribuer à couvrir les coûts supplémentaires d'achat du F-35. Il s'agirait par exemple d'adapter l'accord correspondant. Si la Suisse renonçait aux affaires compensatoires, plus de la moitié des exigences financières supplémentaires de Washington seraient couvertes.

Le projet Rigi de Ruag est notamment soumis à une forte pression. L'entreprise d'armement veut assembler en Suisse quatre des 36 F-35 commandés et acquérir ainsi un savoir-faire pour des commandes de maintenance ultérieures, précise la SRF. Selon deux sources, Lockheed Martin facture 200 millions de francs à la Suisse pour ce seul projet.

L'entreprise Ruag a déclaré à la SRF être convaincue de pouvoir assurer le succès du projet grâce aux investissements nécessaires. Des échanges quotidiens ont lieu avec le constructeur.

La Suisse et les Etats-Unis ne sont pas d'accord sur le prix d'achat de six milliards de francs pour les 36 avions de combat F-35. Les Etats-Unis invoquent un malentendu et demandent 650 millions à 1,3 milliard de dollars supplémentaires, tandis que la Suisse table sur un prix fixe déjà négocié, a indiqué mercredi le Conseil fédéral.