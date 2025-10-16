Le Conseil d'Etat valaisan entend renforcer l'aide octroyée aux familles dans le besoin. Certains ménages pourront recevoir à la fin de l'année jusqu'à 210 francs de plus qu'en 2024. Le Canton a également annoncé une baisse de la contribution des salariés aux allocations familiales, qui passera de 0,17% à 0,13% en 2026.

Certaines familles dans le besoin recevront jusqu'à 210 francs de plus cette année qu'en 2024. (image d'illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

Au total, près de 21 millions de francs seront versés aux ménages dans le besoin via le Fonds cantonal pour la famille, a indiqué le Canton du Valais dans un communiqué jeudi.

Près de 10'700 familles devraient bénéficier de ce soutien, qui prend la forme d'une allocation de ménage pour les personnes seules ou les couples domiciliés en Valais ayant un revenu modeste et la charge d'enfants. Les montants alloués en 2025 varieront désormais entre 1350 francs et 2470 francs.

«Dans un contexte économique difficile pour les ménages, ces mesures renforcent le soutien aux ménages et contribuent à améliorer leur pouvoir d’achat», soulignent les autorités valaisannes. L'année dernière, le droit à l'allocation de ménage a été octroyé à 10'280 familles pour un total de 18,9 millions de francs.

A noter que le Fonds cantonal pour la famille est financé par les contributions annuelles des employeurs aux caisses d'allocations familiales, sur la base d'une contribution de 0,18% des salaires AVS.

Contribution des salariés réduite dès 2026

En parallèle, le Conseil d'Etat a décidé de diminuer le taux de contribution des salariés aux allocations familiales à 0,13% pour 2026. Cette diminution est rendue possible grâce à l'augmentation des salaires, relèvent les autorités valaisannes.

Ce taux est fixé chaque année conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et se monte à maximum 0,42% des salaires. Le taux était de 0,17% en 2024 également.