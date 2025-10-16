  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Aide aux familles dans le besoin: jusqu'à 210 francs de plus par an

ATS

16.10.2025 - 11:10

Le Conseil d'Etat valaisan entend renforcer l'aide octroyée aux familles dans le besoin. Certains ménages pourront recevoir à la fin de l'année jusqu'à 210 francs de plus qu'en 2024. Le Canton a également annoncé une baisse de la contribution des salariés aux allocations familiales, qui passera de 0,17% à 0,13% en 2026.

Certaines familles dans le besoin recevront jusqu'à 210 francs de plus cette année qu'en 2024. (image d'illustration)
Certaines familles dans le besoin recevront jusqu'à 210 francs de plus cette année qu'en 2024. (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 11:10

Au total, près de 21 millions de francs seront versés aux ménages dans le besoin via le Fonds cantonal pour la famille, a indiqué le Canton du Valais dans un communiqué jeudi.

Près de 10'700 familles devraient bénéficier de ce soutien, qui prend la forme d'une allocation de ménage pour les personnes seules ou les couples domiciliés en Valais ayant un revenu modeste et la charge d'enfants. Les montants alloués en 2025 varieront désormais entre 1350 francs et 2470 francs.

«Dans un contexte économique difficile pour les ménages, ces mesures renforcent le soutien aux ménages et contribuent à améliorer leur pouvoir d’achat», soulignent les autorités valaisannes. L'année dernière, le droit à l'allocation de ménage a été octroyé à 10'280 familles pour un total de 18,9 millions de francs.

A noter que le Fonds cantonal pour la famille est financé par les contributions annuelles des employeurs aux caisses d'allocations familiales, sur la base d'une contribution de 0,18% des salaires AVS.

Contribution des salariés réduite dès 2026

En parallèle, le Conseil d'Etat a décidé de diminuer le taux de contribution des salariés aux allocations familiales à 0,13% pour 2026. Cette diminution est rendue possible grâce à l'augmentation des salaires, relèvent les autorités valaisannes.

Ce taux est fixé chaque année conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et se monte à maximum 0,42% des salaires. Le taux était de 0,17% en 2024 également.

Les plus lus

Cette proche alliée de Trump le poignarde dans le dos!
«Tu ferais mieux de tenir des pénis» - Belinda Bencic insultée
La fin du demi-tarif? – Ce qui se cache derrière les projets de SwissPass
La cause du décès de Diane Keaton a été révélée
Lecornu échappe de peu à la censure – Place à la bataille du budget
Une juge bloque les licenciements de l'administration Trump