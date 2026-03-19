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Drame de Crans-Montana 31% des Suisses estiment l'aide aux victimes «trop généreuse»

ATS

19.3.2026 - 06:00

La population suisse est partagée quant au soutien fédéral de 50'000 francs que percevra chaque victime de l'incendie de Crans-Montana, selon un sondage commandé par 20 Minutes et Tamedia. Un tiers des sondés le trouve trop généreux.

KEYPIX - Une gerbe de fleurs deposee dans la salle du Grand Conseil valaisan lors d'une session dont un des point porte sur un credit supplementaire suite a l'incendie de Crans Montana ce lundi, 9 mars 2026 a Sion. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
KEYPIX - Une gerbe de fleurs deposee dans la salle du Grand Conseil valaisan lors d'une session dont un des point porte sur un credit supplementaire suite a l'incendie de Crans Montana ce lundi, 9 mars 2026 a Sion. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.03.2026, 06:00

19.03.2026, 07:34

Pour 31% des sondés, l'«aide de solidarité de 50'000 francs par personne, en sus des autres indemnités versées par les compagnies d'assurances et le canton du Valais» est jugée trop élevée. Ils sont 37% à la considérer comme adéquate, 11% comme trop faible et 21% ne se prononcent pas.

Pour un tiers des hommes (33%), ce montant de 50'000 francs est trop généreux. Un avis partagé par 29% de femmes. La dépense est aussi jugée trop élevée par 43% des électeurs UDC et 31% des sympathisants PLR. Ce chiffre tombe à 27% chez les militants du Centre et à 21% pour les électeurs de gauche (PS et Les Vert-e-s).

Plus les sondés sont jeunes, plus ils considèrent cette somme de 50'000 francs comme trop bienveillante. C’est le cas de 37% des 19-34 ans, 35% des 37-49 ans, 28% des 50-64 ans et 24% des 65 ans et plus. Rappel: ce drame a touché dans sa grande majorité des adolescents et des jeunes adultes.

Citoyens plus réservés

Par ailleurs, un tiers (33%) des citoyens habitant à la campagne ou dans des agglomérations jugent la démarche de la Confédération trop généreuse, contre un quart des citadins (25%). Enfin, la catégorie des citoyens sans formation reconnue est plus encline que celle des universitaires (37% contre 25%) à désapprouver la démarche de la Berne fédérale.

Les Chambres fédérales ont validé durant la session de printemps la contribution de solidarité de 50'000 francs pour les victimes de l'incendie et leurs proches. La contribution pourrait être versée ce printemps déjà. L'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés.

Ce sondage, réalisé par l'institut LeeWas, a été effectué entre les 5 et 8 mars dernier auprès de 17'788 personnes: 12'594 résidents en Suisse alémanique, 4686 en Suisse romande et 508 au Tessin. La marge d’erreur de cette enquête d'opinion se situe à plus ou moins 2,2%.

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