Aide à l'Ukraine La livraison suisse de générateurs est arrivée à Kiev

ATS

4.3.2026 - 22:47

Les premières livraisons de générateurs diesel provenant de Suisse sont arrivées à Kiev. Berne s'est engagée à en livrer 70 pour permettre à l'Ukraine de faire face à la pire crise énergétique traversée par ce pays depuis le début de la guerre, indique la Confédération mercredi.

Un camion est chargé de générateurs diesel destinés à l'Ukraine, photographié le vendredi 20 février 2026 dans le canton de Thurgovie. Cette livraison fait partie du programme d'aide à l'Ukraine décidé par le Conseil fédéral le 11 février 2026 en raison de la grave crise énergétique que traverse le pays. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Un camion est chargé de générateurs diesel destinés à l'Ukraine, photographié le vendredi 20 février 2026 dans le canton de Thurgovie. Cette livraison fait partie du programme d'aide à l'Ukraine décidé par le Conseil fédéral le 11 février 2026 en raison de la grave crise énergétique que traverse le pays. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.03.2026, 22:47

Le service civil ukrainien d’aide en cas de catastrophe (SESU) a officiellement réceptionné mercredi une première livraison de 17 générateurs et de plusieurs appareils de chauffage mobiles, en présence du responsable de la coopération internationale à l’Ambassade de Suisse en Ukraine Jean-Luc Bernasconi. Ces engins seront utilisés aux différents endroits où les infrastructures énergétiques ont été détruites ou endommagées.

Les générateurs envoyés par la Suisse s’inscrivent dans le plan d’aide initié par le Conseil fédéral en février dernier pour la livraison de produits énergétiques de première nécessité en Ukraine. Tous devraient avoir été livrés d'ici fin mars.

Les 32 millions de francs nécessaires à l'achat du matériel, au transport et à la coordination proviennent du budget du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans le cadre du programme national pour l'Ukraine. La Direction du développement et de la coopération (DDC) est responsable de la mise en œuvre organisationnelle et logistique.

