Elections vaudoises Aigle : Grégory Devaud et Stéphane Montangero passent la rampe

ATS

8.3.2026 - 18:11

Le syndic sortant Grégory Devaud (PLR) et l'actuel président du Grand Conseil vaudois Stéphane Montangero (PS) ont tous deux été élus au premier tour dimanche lors des élections à la Municipalité d'Aigle. Les trois autres sortants semblent bien placés pour le second tour.

Le PLR et syndic sortant Gregory Devaud (photo) a été élu au premier tour à la Municipalité d'Aigle, tout comme le socialiste Stéphane Montangero (archives).
Le PLR et syndic sortant Gregory Devaud (photo) a été élu au premier tour à la Municipalité d'Aigle, tout comme le socialiste Stéphane Montangero (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.03.2026, 18:11

08.03.2026, 18:12

Seules 25 voix séparent l'ancien député et l'actuel premier citoyen du canton de Vaud, puisque Grégory Devaud remporte 56,9% des suffrages (1765 voix) et Stéphane Montangero 56,1% (1740 voix). Un second tour sera nécessaire pour les sortants Fabrice Cottier (PLR – 45,8%), Jean-Luc Duroux (Démarche citoyenne – 44,6%) et Maude Allora (AlternativesS – 39,2%).

Décroissance Alternatives. Vevey : lourde défaite pour le syndic Yvan Luccarini

Décroissance AlternativesVevey : lourde défaite pour le syndic Yvan Luccarini

Avec un score de 34,3%, seul le PLR Jean-Marc Soutter semble en mesure de pouvoir venir jouer les trouble-fête. Ayant tous deux récolté environ 26% des voix, les candidats Claudia Manna (Les Vert-e-s) et Gabriel Clément (UDC) semblent distancés.

