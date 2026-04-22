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«Une intervention urgente» Albert Rösti devra se soumettre à une opération du dos

ATS

22.4.2026 - 12:43

Le conseiller fédéral Albert Rösti doit subir une opération «urgente» du dos la semaine prochaine. Il exercera ses tâches à domicile et de manière restreinte les semaines suivantes. Sa suppléance sera assurée par le conseiller fédéral Martin Pfister.

Le conseiller fédéral exercera ses tâches à domicile et de manière restreinte au cours des prochaines semaines (archives).
Le conseiller fédéral exercera ses tâches à domicile et de manière restreinte au cours des prochaines semaines (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.04.2026, 12:43

22.04.2026, 12:44

L'opération est due à un problème génétique et non à un accident ou à une blessure, a expliqué mercredi Franziska Ingold, porte-parole du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), à Keystone-ATS.

Le but de l'intervention sera de dégager des nerfs et de fusionner des vertèbres lombaires, une procédure également appelée arthrodèse.

Albert Rösti s'est dit optimiste sur son opération qui «se déroulera dans des conditions optimales». «L'intervention est urgente», a-t-il déclaré dans un communiqué du DETEC. «Elle a été planifiée sans délai afin que je puisse de nouveau m'investir pleinement pour mon département et pour la Suisse.»

Séances du Conseil fédéral à distance

Le Bernois continuera de participer aux séances du Conseil fédéral, dans un premier temps virtuellement. Ses apparitions publiques, ses voyages et ses rendez-vous prévus durant la période de convalescence sont annulés ou reportés.

Martin Pfister représentera le Conseil fédéral la semaine prochaine durant les débats touchant aux sujets du DETEC lors de la session spéciale au National, a indiqué Franziska Ingold. Les directeurs d'office et d'autres collaborateurs remplaceront M. Rösti lors de certains rendez-vous «dans la mesure du possible».

Aucun grand rendez-vous politique n'a dû être annulé, a encore précisé Mme Ingold. Il s'agit plutôt d'interviews ou de discours au sein d'organisations, comme des chambres de commerce.

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