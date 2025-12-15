  1. Clients Privés
Alcool en Suisse Bisbilles autour des directives fédérales

ATS

15.12.2025 - 17:20

L'adoption de nouvelles directives fédérales sur la consommation modérée d'alcool doit être reportée. Le Conseil des Etats a soutenu lundi par 31 voix contre 8 une motion qui demande d'attendre les résultats d'une nouvelle étude.

Les directives fédérales sur l'alcool doivent attendre, estime le Conseil des Etats (illustration).
Les directives fédérales sur l'alcool doivent attendre, estime le Conseil des Etats (illustration).
ATS

Keystone-SDA

15.12.2025, 17:20

15.12.2025, 17:41

La stratégie «zéro alcool» de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne semble pas faire l'objet d'un examen critique de la part des autorités fédérales, selon le sénateur Benedikt Würth (Centre/SG). Pourtant, dans le monde scientifique, il n'y a pas de consensus sur certaines affirmations de l'OMS, comme celle avançant que toute quantité d’alcool représente un risque pour la santé.

L'Université de Navarre, en Espagne, mène une étude qui pourra être considérée comme une référence en ce qui concerne les conséquences de l'alcool sur la santé. Elle devrait durer encore trois ans. Il vaut donc la peine d'attendre avant d'édicter de nouvelles directives fédérales, selon la motion de M. Würth. Car d'autres études récentes montrent des résultats pour les moins contradictoires.

La gauche a tenté en vain de renvoyer la motion en commission pour un examen approfondi, la critiquant comme un moyen de temporiser face à des directives pourtant nécessaires en matière de santé publique.

La consommation d'alcool bénéficie toujours d'une image positive dans notre société. Nous sommes nombreux dans cette salle à boire régulièrement de l'alcool socialement, mais il ne faut pas se voiler la face quant à l'impact sur la santé, a argué Mathilde Crevoisier Crelier (PS/JU).

Base scientifique suffisante

Le Conseil fédéral ne voit lui aucune raison de penser que la stratégie mondiale visant à réduire l'usage nocif de l'alcool repose sur une base scientifique insuffisante. L'OMS ne poursuit d'ailleurs pas une stratégie de tolérance zéro, mais préconise des mesures de prévention et de réduction des risques, a indiqué la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider.

Les mesures et recommandations de l'OMS n'ont aucun lien direct avec les recommandations de la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles (CFANT). La publication de ses nouvelles recommandations est prévue dans les prochains mois, a encore dit la ministre, en vain.

Le National devra se prononcer.

3% de dépendants en Suisse

La Croix-Bleue Suisse a elle publié de nouvelles recommandations sur la consommation d'alcool en début d'année. Aucune consommation d'alcool n'est sûre et même de faibles quantités peuvent être nocives.

En Suisse, 250'000 à 300'000 personnes souffrent d'une dépendance à l'alcool, soit environ 3% de la population. Près de 10% a une consommation problématique. Environ 100'000 enfants grandissent dans des familles où au moins un des parents est exposé à l'alcool. Chaque année, environ 1600 personnes en meurent.

L'OMS estime elle que la moitié des cas de cancer attribuables à l'alcool sont dus à une consommation légère ou modérée.

