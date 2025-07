L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tiré la sonnette d'alarme cette semaine à propos du virus du chikungunya. La Confédération estime toutefois que le risque pour la Suisse est très faible. Les principales questions et réponses sur le virus:

Le chikungunya est un virus transmis par les moustiques du genre Aedes, qui comprend notamment le moustique tigre asiatique. Les espèces de moustiques indigènes ne peuvent pas transmettre le virus du chikungunya (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

COMMENT SE MANIFESTE LE CHIKUNGUNYA?

La maladie survient généralement sept à neuf jours après la piqûre par un moustique infecté. Les personnes infectées ont une forte fièvre, de fortes douleurs articulaires et musculaires ainsi que des maux de tête, parfois accompagnés d'une éruption cutanée. En règle générale, le chikungunya n'est pas dangereux, mais la fièvre et les fortes douleurs articulaires peuvent persister pendant des semaines, voire des mois chez de nombreuses personnes touchées. Les évolutions graves sont rares, mais elles surviennent en particulier chez les personnes âgées ou les personnes gravement malades au préalable.

POURQUOI L'OMS MET-ELLE EN GARDE CONTRE L'INFECTION?

Depuis le début de l'année 2025, plus de 220'000 cas humains de chikungunya ont été signalés dans le monde, dont 80 décès. La maladie a déjà été détectée dans 119 pays, «ce qui met 5,6 milliards de personnes à risque», a déclaré mardi dernier à des journalistes à Genève la porte-parole de l'OMS Diana Rojas Alvarez: «Nous tirons la sonnette d'alarme pour que les pays se préparent à temps».

L'Europe a également enregistré récemment un nombre croissant de cas de chikungunya. Selon le Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'UE, au 16 juillet, deux pays européens avaient signalé des cas de contamination locale par le chikungunya: la France (30) et l'Italie (un). Pour la France, il s'agit de la plus grande épidémie de chikungunya à ce jour, ont écrit jeudi des experts dans la revue The Lancet. Pour l'Italie, il s'agit du premier cas depuis huit ans.

COMMENT LA MALADIE TROPICALE EST-ELLE ARRIVÉE EN EUROPE?

Ces dernières années, le moustique tigre asiatique, qui peut transmettre cette maladie, s'est installé dans de nombreuses régions d'Europe, y compris en Suisse. En Suisse, le moustique tigre asiatique a été détecté pour la première fois en 2003 dans le canton du Tessin. Après d'autres découvertes isolées, une population stable et se reproduisant localement a finalement été découverte pour la première fois en 2007 dans la région de Chiasso.

Au cours des années suivantes, le moustique tigre a continué à se propager et à s'établir sur de grandes surfaces. Au nord des Alpes également, des individus isolés sont régulièrement introduits depuis le sud par des véhicules circulant le long des principaux axes routiers, notamment l'autoroute A2, et de petites populations de moustiques tigres ont été détectées à plusieurs reprises dans les villes de Bâle et de Zurich.

Le vecteur du virus est donc déjà là. Si l'un de ces moustiques pique une personne infectée, il peut ingérer le virus et le transmettre ensuite à d'autres personnes. Des épidémies locales peuvent ainsi se produire.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LA SUISSE?

Cette année, 33 infections par le chikungunya ont été enregistrées en Suisse, mais tous ces cas étaient importés – les personnes concernées ont été infectées lors de voyages dans d'autres pays. Toutefois, c'est à Lipsheim (F), à une centaine de kilomètres seulement de Bâle, qu'une personne a été infectée pour la première fois par le virus du chikungunya début juillet. De même, l'unique infection locale en Italie a eu lieu à une centaine de kilomètres seulement de la Suisse, à Castel San Giovanni.

Malgré cela, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) estime que la probabilité d'une transmission locale en Suisse reste très faible. L'OFSP a répondu à l'agence de presse Keystone-ATS que cette estimation n'avait pas changé.

EXISTE-T-IL DES MÉDICAMENTS CONTRE LA MALADIE?

Jusqu'à présent, il n'existe pas de médicament efficace contre le chikungunya, selon l'OFSP. Sur le marché européen, il existe depuis juin 2024 des vaccins contre la fièvre chikungunya pour les personnes de plus de 18 ans.

En revanche, aucun vaccin de ce type n'est autorisé en Suisse. Aucun médicament contre le chikungunya n'est autorisé ni en cours d'autorisation auprès de Swissmedic, a-t-on appris auprès de l'autorité de contrôle des médicaments, interrogée par Keystone-ATS. De même, aucune demande d'autorisation n'a été déposée auprès de Swissmedic.

D'OÙ VIENT LE NOM CHIKUNGUNYA?

Selon l'OMS, le nom chikungunya vient de la langue des Makonde, un peuple du sud de la Tanzanie et du nord du Mozambique. Le mot signifie à peu près «celui qui marche courbé» et décrit la posture voûtée des malades en raison des fortes douleurs articulaires qui sont typiques de la maladie.