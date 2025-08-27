  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Partis Aline Trede candidate au Conseil exécutif pour les Vert-e-s bernois

ATS

27.8.2025 - 23:24

Les Vert-e-s bernois se lancent dans les élections au Conseil-exécutif de mars prochain avec la conseillère nationale Aline Trede. La base du parti a désigné la politicienne de 42 ans mercredi soir, lors de l'assemblée des délégués.

L'ancienne cofondatrice des Jeunes Verts suisses a commencé sa carrière politique au parlement de la ville de Berne, avant d'être élue au Conseil national en 2013. Après avoir manqué sa réélection en 2015, elle est revenue à la Chambre des cantons en 2018. Elle est présidente du groupe parlementaire vert au Palais fédéral.
L'ancienne cofondatrice des Jeunes Verts suisses a commencé sa carrière politique au parlement de la ville de Berne, avant d'être élue au Conseil national en 2013. Après avoir manqué sa réélection en 2015, elle est revenue à la Chambre des cantons en 2018. Elle est présidente du groupe parlementaire vert au Palais fédéral.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.08.2025, 23:24

Alin Trede, connue au niveau national, s'est imposée dès le premier tour de scrutin face à la concurrence interne au parti, composée de la conseillère municipale biennoise Lena Frank et du député de Meiringen Beat Kohler.

L'ancienne cofondatrice des Jeunes Verts suisses a commencé sa carrière politique au parlement de la ville de Berne, avant d'être élue au Conseil national en 2013. Après avoir manqué sa réélection en 2015, elle est revenue à la Chambre des cantons en 2018. Elle est présidente du groupe parlementaire vert au Palais fédéral.

Alin Trede veut maintenant faire le saut au gouvernement cantonal bernois, où elle souhaite succéder à sa collègue de parti Christine Häsler. Les élections cantonales auront lieu le 29 mars prochain.

Le socialiste Hervé Gullotti a par ailleurs été nommé par le PS du canton de Berne, qui s'est également réuni mercredi, pour occuper le siège garanti au Conseil-exécutif pour le Jura bernois. Les Vert-e-s ont confirmé cette nomination.

Enfin, les délégués du parti écologiste ont pris position sur les votations fédérales de septembre. Ils rejettent le projet visant à supprimer la valeur locative, mais ont donné leur feu vert à la nouvelle loi sur l'e-ID.

Les plus lus

Un site partage des photos de femmes à leur insu – Des élues aussi victimes
«Ferme modèle» ou «palais de luxe»? – La mystérieuse propriété du clan Orban
Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse
Un gendarme vaudois rattrapé par le scandale du groupe Whatsapp
ChatGPT était son meilleur ami, avant de devenir son «coach en suicide»
Deux morts et quatre blessés sur le lac de Zurich