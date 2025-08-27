Les Vert-e-s bernois se lancent dans les élections au Conseil-exécutif de mars prochain avec la conseillère nationale Aline Trede. La base du parti a désigné la politicienne de 42 ans mercredi soir, lors de l'assemblée des délégués.

L'ancienne cofondatrice des Jeunes Verts suisses a commencé sa carrière politique au parlement de la ville de Berne, avant d'être élue au Conseil national en 2013. Après avoir manqué sa réélection en 2015, elle est revenue à la Chambre des cantons en 2018. Elle est présidente du groupe parlementaire vert au Palais fédéral. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Alin Trede, connue au niveau national, s'est imposée dès le premier tour de scrutin face à la concurrence interne au parti, composée de la conseillère municipale biennoise Lena Frank et du député de Meiringen Beat Kohler.

L'ancienne cofondatrice des Jeunes Verts suisses a commencé sa carrière politique au parlement de la ville de Berne, avant d'être élue au Conseil national en 2013. Après avoir manqué sa réélection en 2015, elle est revenue à la Chambre des cantons en 2018. Elle est présidente du groupe parlementaire vert au Palais fédéral.

Alin Trede veut maintenant faire le saut au gouvernement cantonal bernois, où elle souhaite succéder à sa collègue de parti Christine Häsler. Les élections cantonales auront lieu le 29 mars prochain.

Le socialiste Hervé Gullotti a par ailleurs été nommé par le PS du canton de Berne, qui s'est également réuni mercredi, pour occuper le siège garanti au Conseil-exécutif pour le Jura bernois. Les Vert-e-s ont confirmé cette nomination.

Enfin, les délégués du parti écologiste ont pris position sur les votations fédérales de septembre. Ils rejettent le projet visant à supprimer la valeur locative, mais ont donné leur feu vert à la nouvelle loi sur l'e-ID.