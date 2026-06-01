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Consacrer plus aux patients Alléger la charge administrative du personnel de santé

ATS

1.6.2026 - 17:26

La charge administrative qui pèse sur le personnel de santé doit être allégée afin que les soignants puissent consacrer plus de temps aux patients. Le Conseil des Etats a tacitement transmis lundi une motion en ce sens au Conseil fédéral.

La charge administrative qui pèse sur le personnel de santé doit être allégée (photo d'archives).
La charge administrative qui pèse sur le personnel de santé doit être allégée (photo d'archives).
Bernd Weißbrod/dpa

Keystone-SDA

01.06.2026, 17:26

Le problème n'est pas nouveau et a déjà fait l'objet de nombreuses interventions parlementaires. Mais le gouvernement a trop souvent éludé la question, estime l'auteur de la motion, le conseiller national Thomas de Courten (UDC/BL).

Le rapport du groupe d'experts sur les mesures visant à freiner la hausse des coûts avait estimé que les médecins assistants et les infirmiers passaient jusqu'à un tiers de leur temps de travail à des tâches administratives et à la saisie de données.

Le Conseil fédéral est conscient de la lourdeur de ces charges mais la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider indique qu'elles ne sont pas encore clairement quantifiées. Le Département a donc lancé en mai une étude sur la charge administrative des médecins de famille et un premier rapport intermédiaire est attendu fin août, a précisé la conseillère fédérale.

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