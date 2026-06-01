Consacrer plus aux patientsAlléger la charge administrative du personnel de santé
ATS
1.6.2026 - 17:26
La charge administrative qui pèse sur le personnel de santé doit être allégée afin que les soignants puissent consacrer plus de temps aux patients. Le Conseil des Etats a tacitement transmis lundi une motion en ce sens au Conseil fédéral.
Keystone-SDA
01.06.2026, 17:26
ATS
Le problème n'est pas nouveau et a déjà fait l'objet de nombreuses interventions parlementaires. Mais le gouvernement a trop souvent éludé la question, estime l'auteur de la motion, le conseiller national Thomas de Courten (UDC/BL).
Le rapport du groupe d'experts sur les mesures visant à freiner la hausse des coûts avait estimé que les médecins assistants et les infirmiers passaient jusqu'à un tiers de leur temps de travail à des tâches administratives et à la saisie de données.
Le Conseil fédéral est conscient de la lourdeur de ces charges mais la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider indique qu'elles ne sont pas encore clairement quantifiées. Le Département a donc lancé en mai une étude sur la charge administrative des médecins de famille et un premier rapport intermédiaire est attendu fin août, a précisé la conseillère fédérale.