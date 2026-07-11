La police allemande enquête sur un nouveau sabotage présumé sur un axe ferroviaire majeur, entre Cologne et Düsseldorf, qui a perturbé le trafic. L'acte a été revendiqué par un groupe d'extrême gauche.

La police allemande enquête sur un nouveau sabotage présumé sur un axe ferroviaire majeur, entre Cologne et Düsseldorf (archives).

Vendredi matin, des techniciens ont remarqué un incendie dans un conduit de câbles près d'une gare de Leverkusen, ville proche de Cologne, indique la police dans un communiqué publié samedi après-midi.

Les dégâts matériels ont entraîné des perturbations du trafic de la Deutsche Bahn (DB) sur cet axe très fréquenté de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région la plus peuplée du pays. «Les enquêteurs partent actuellement du principe que l'incendie a été provoqué volontairement», ajoute la police qui recherche des témoins.

«Etant donné qu'un mobile politique ne peut être exclu à ce stade», la branche de la police criminelle chargée des enquêtes sur les sabotages contre des infrastructures critiques a repris l'enquête, qui «porte notamment sur une 'lettre de revendication' entre-temps publiée sur Internet», ajoute la police.

Pas une première

Dans une lettre publiée samedi matin sur la plateforme en ligne d'extrême gauche Indymedia, le groupe baptisé «Kommando Angry Birds» dit être «responsable du sabotage de la ligne ferroviaire au nord de Leverkusen», et détaille son mode opératoire.

Il dit être animé d'une lutte contre la «technologie industrielle» qui menace selon lui l'humanité. Ce groupe avait déjà revendiqué un sabotage dans le même secteur en septembre.

Déjà en souffrance après des décennies de sous-investissement, le réseau ferroviaire allemand a vu les actes de sabotage le visant se multiplier ces derniers mois, et la très grande majorité reste non élucidée.

Menaces multiples

L'Allemagne est en alerte face aux tentatives de sabotage, aux campagnes de désinformation et aux cyberattaques imputées notamment à la Russie.

Le rapport annuel du renseignement intérieur allemand publié fin juin met aussi en garde contre les agissements de l'espionnage chinois, des terroristes islamistes soupçonnés d'être soutenus par l'Iran et des néonazis violents.