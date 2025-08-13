La canicule ne fait pas que des mécontents : la masse d’air chaude et sèche qui enveloppe actuellement les Alpes crée des conditions optimales pour les ascendances thermiques. Planeurs et parapentes profitent de ces vents ascendants pour atteindre des altitudes rarement observées, portés uniquement par l’énergie solaire.

Depuis le cockpit d’un planeur, panorama sur les Alpes bernoises à près de 4 700 mètres d’altitude, le samedi 9 août ! Météosuisse.ch (Photo : Heinz Etterli)

Nicolas Barman Barman Nicolas

La météo de la mi-août 2025 restera dans les mémoires des passionnés de vol libre et de vol à voile. Cette masse d’air particulièrement stable et sèche qui s’est installée sur les Alpes, favorise la formation de puissants thermiques.

Ces colonnes d’air chaud ont permis à de nombreux pilotes d’atteindre plus de 4'500 mètres d’altitude, localement jusqu’à une inversion à 5'300 mètres.

Selon MétéoSuisse, la configuration était idéale : températures très élevées au sol, décroissance régulière en altitude et faible perturbation atmosphérique.

Le résultat : chaque jour, des centaines de milliers de kilomètres parcourus uniquement grâce à la force des ascendances, comme en témoignent les cartes de vols en planeur enregistrés, notamment le 10 août.

Carte regroupant les trajectoires des vols en planeur du 10 août 2025, enregistrées sur la plateforme WeGlide. www.weglide.org

Explication des thermiques

Les thermiques se forment lorsque le rayonnement solaire chauffe le sol, un processus amplifié en montagne sur les versants exposés et dégagés de neige.

L’air réchauffé devient plus léger que l’air environnant et s’élève, à l’image d’un ballon à air chaud. Tant que cette bulle d’air reste plus chaude que l’atmosphère qui l’entoure, elle poursuit son ascension.

Lorsque la température de la bulle atteint le point de rosée, l’humidité se condense et forme un cumulus, repère bien connu des pilotes à la recherche des « ascenseurs » naturels les plus efficaces.

Un carburant 100 % naturel

Pour les vélivoles et libéristes, ces ascendances sont bien plus qu’un phénomène météorologique : elles constituent le moteur même de leur pratique.

Grâce à cette météo exceptionnelle, les Alpes ont offert ces derniers jours un terrain de jeu aérien rare, où le seul carburant nécessaire venait directement… du soleil.

Certains aspects de cet article ont été élaborés avec l’aide d’une intelligence artificielle.

Vidéo sur la canicule en montagne: