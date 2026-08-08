Les recherches pour retrouver un alpiniste porté disparu dans le canton de Glaris ont connu une issue tragique. L’homme de 69 ans a été retrouvé mort dans une crevasse.

Les polices cantonales de Glaris, des Grisons et de Schwytz ainsi que plusieurs organisations de secours y ont participé (image prétexte).

Des proches avaient signalé sa disparition vendredi matin à la police cantonale schwytzoise, a indiqué samedi la police glaronaise. L’alpiniste avait quitté la veille la cabane de Planura, à Glaris Sud, pour une course en montagne et n’était pas revenu.

Une opération de recherche a alors été lancée dans la région alpine située à la frontière des cantons de Glaris et des Grisons. Les polices cantonales de Glaris, des Grisons et de Schwytz ainsi que plusieurs organisations de secours y ont participé.

Les secours ont finalement retrouvé le disparu dans le secteur du Sandfirn. La Rega a extrait la victime de la crevasse. Un médecin urgentiste n’a pu que constater son décès.

La victime est un homme de 69 ans domicilié dans le canton de Schwytz. Le Ministère public du canton de Glaris enquête sur les circonstances exactes de l’accident.