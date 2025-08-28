  1. Clients Privés
Stratégie Egalité 2030 Améliorer les indemnités pour les femmes dans l'armée

ATS

28.8.2025 - 11:54

Les femmes qui font l'armée doivent bénéficier de meilleures compensations financières. Le Conseil fédéral approuve une motion du conseiller national Marcel Dobler qui veut de meilleures conditions pour encourager les femmes à rester dans l'armée.

Les compensations financières doivent être améliorées pour encourager les femmes à faire l'armée (archives).
Les compensations financières doivent être améliorées pour encourager les femmes à faire l'armée (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.08.2025, 11:54

28.08.2025, 12:01

Alors que l'armée suisse compte aujourd'hui environ 1,5% de femmes, elle a pour objectif d'augmenter cette proportion à 10% d'ici 2030. Pour ce faire, il faut supprimer les désavantages financiers qui dissuadent les femmes, selon M. Dobler, soutenu par des élus de tous les partis.

Etant donné que le calcul des allocations pour perte de gain repose sur le dernier revenu, les femmes qui avaient un faible taux d'activité reçoivent généralement le montant minimal, relève-t-il. Et d'illustrer qu'au grade de major, une femme qui a accompli 1000 jours de service, assume des responsabilités de conduite et travaille 12 heures par jour de service reçoit aujourd’hui le même montant qu'une recrue à son premier jour.

Le fort investissement personnel des femmes ne leur donne ainsi droit qu'à une faible compensation financière. Marcel Dobler constate donc un déséquilibre entre coûts et avantages. Les désavantages financiers doivent également être supprimés pour les hommes qui se trouvent dans des situations similaires.

Le Conseil fédéral dit être disposé à modifier la loi. La mise en oeuvre de la motion doit s'inscrire dans le cadre du plan d'action de la Stratégie Egalité 2030.

