L'ambassadeur suisse en Belgique et à l'OTAN plaide pour davantage d'entraînements avec l'alliance. L'OTAN «s’attend à ce que nous nous impliquions davantage», déclare Jacques Pitteloud dans les colonnes de la Neue Zürcher Zeitung. Il n'a en revanche pas entendu de demandes que la Suisse rejoigne «enfin» l'alliance.

L'ambassadeur Jacques Pitteloud estime que la Suisse devrait s'entraîner davantage avec l’OTAN (archives). sda

Keystone-SDA ATS

L'OTAN comprend la neutralité de la Suisse et les réalités politiques d'une démocratie directe, souligne vendredi Jacques Pitteloud dans la NZZ. Les représentants de l'OTAN prennent la Suisse – l'une des plus importantes puissances économiques d'Europe et leader dans la haute technologie – très au sérieux.

Mais l’alliance de défense critique la Suisse en ce qui concerne ses lois sur l’exportation d’armes. «Ou quand on prétend à tort que nous laisserions les espions russes sur notre territoire faire ce qu’ils veulent», poursuit le Valaisan. L'OTAN attend de la Suisse qu'elle s'implique davantage.

L'ex-ambassadeur à Washington se dit convaincu que l'armée de milice suisse est suffisamment bien positionnée pour participer aux exercices de l'OTAN. Et de citer le domaine cyber comme exemple: «Les meilleurs informaticiens ne sont pas des soldats professionnels, mais travaillent dans le privé». L'armée profite des activités civiles de ses soldats.

Voie du milieu

La Suisse doit aussi faire preuve de réalisme. «Rien n'est gratuit dans le monde». Pour l'ambassadeur, le pays devrait en faire plus dans les domaines de la cybersécurité, de la protection des infrastructures critiques d'importance continentale et de la logistique.

Selon lui, une défense autonome n'a aucune chance au niveau politique. Et de plaider pour une «voie médiane judicieuse»: «Nous optimisons le plus rapidement possible notre armée et réfléchissons à la manière d'avoir accès aux données les plus importantes sans devoir renoncer à la neutralité».

M. Pitteloud critique l'attitude de la Confédération ces trente dernières années. On s'est bercé de l'illusion que la politique de puissance n'existait plus. Les rapports sur la politique de sécurité n'ont pas été visionnaires. «Le papier est patient, mais la guerre ne l'est pas «, note-t-il.

Exercice en mars

Le dernier exercice de l'OTAN auquel la Suisse a participé a eu lieu à la mi-mars. Selon le Département de la défense et celui des affaires étrangères, il permettait à la Suisse de renforcer sa coopération tout en s'entraînant à la gestion de crise dans un cadre international. Aucune troupe n'était impliquée.

La semaine passée, le Conseil fédéral a approuvé la participation de la Suisse à un projet lié aux missiles Patriot mené par l'agence de l'organisation en charge des acquisitions et du soutien aux forces armées (NSPA). Les entreprises industrielles suisses pourront désormais prendre part aux appels d'offres de la NSPA. La capacité de défense du pays s'en verra renforcée, selon le Conseil fédéral, qui indique étudier d'autres partenariats avec l'agence.

Les liens entre la Suisse et l'organisation transatlantique sont régulièrement remis en question par l'UDC sous la Coupole fédérale.