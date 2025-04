L’ambassadrice d’Israël à Berne, Ifat Reshef, affirme que sur le conflit israélo-palestinien, la Suisse et son pays entretiennent des relations amicales. Mais elle réitère des critiques sur certaines positions helvétiques au sein des instances onusiennes.

Pour l'ambassadrice d'Israël en Suisse, Ifat Reshef, l'agenda est commun lorsqu’il s’agit de lutter contre l’antisémitisme (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Berne et Israël ne sont pas d’accord sur tout. «Au moment de l’attaque du 7-Octobre, la Suisse était pour la première fois membre non permanente du Conseil de sécurité et je n’ai pas toujours été heureuse des positions qu’elle a prises et qu’elle continue de prendre», déclare Ifat Reshef samedi dans les colonnes du Temps.

Elle cite un récent vote au Conseil des droits de l’homme à Genève, où la Suisse «a de nouveau voté en faveur d’un texte qui nous accuse, sans mentionner le Hamas ni le massacre». Selon l'ambassadrice, Israël n’est pas seulement soumis à un «double standard», il est «soumis à des exigences impossibles».

«Tomber les masques»

S'exprimant sur l'augmentation des actes ou paroles antisémites en Suisse, Mme Reshef jute «très douloureux et alarmant de voir que des citoyens suisses souffrent parce qu’ils sont juifs». Elle voit un pic d’actes antisémites déjà juste après le 7-Octobre, alors qu'Israël n’avait pas entamé son offensive terrestre à Gaza.

«Cela donne l’impression que les gens n’attendaient qu’une excuse pour faire tomber les masques», selon la diplomate. Elle assure que la Suisse reste en bien meilleure position que ses voisins, et loue les initiatives locales et cantonales pour lutter contre l’antisémitisme.

Critique «légitime»

En qualité «d’ambassadrice d’un Etat démocratique, Israël, dans un autre Etat démocratique, la Suisse», Ifat Reshef dit tenir à la liberté d’expression pour une valeur fondamentale: «la critique d’Israël est donc légitime, même si je ne la partage pas».

Et de souligner qu'elle ne représente pas les juifs de Suisse. «Les Suisses de confession juive ne représentent pas Israël. Je trouve donc scandaleux que les gens mettent la pression sur les juifs pour qu’ils se distancient de la politique menée par Israël».

Cependant, l'agenda est conjoint lorsqu’il s’agit de lutter contre l’antisémitisme: comme diplomate israélienne, lutter contre l’antisémitisme «est ma mission sacrée», dit l'ambassadrice. La lutte contre l’antisémitisme est une tâche commune à nous tous: en Suisse, elle est avant tout une responsabilité suisse, insiste-t-elle.