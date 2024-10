Viola Amherd (G), présidente de la Confédération suisse, Denys Shmyhal (C), premier ministre de l'Ukraine, et Ignazio Cassis (D), conseiller fédéral suisse et chef du Département fédéral des affaires étrangères, posent ensemble lors de la séance plénière d'ouverture de la Conférence sur l'action contre les mines en Ukraine, à Lausanne, Suisse, le 17 octobre 2024.

KEYSTONE