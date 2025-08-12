  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Partis Andri Silberschmidt ne veut pas de la présidence du PLR

ATS

12.8.2025 - 04:05

Andri Silberschmidt n'est pas intéressé par la présidence du PLR.
Andri Silberschmidt n'est pas intéressé par la présidence du PLR.
ATS

Le conseiller national et vice-président du PLR Andri Silberschmidt a décidé de ne pas briguer la présidence du parti. Dans une interview accordée aux titres alémaniques de Tamedia, il a déclaré qu'il était aujourd'hui «tout simplement trop tôt» pour lui.

Keystone-SDA

12.08.2025, 04:05

La présidence du parti est certes l'une des fonctions les plus passionnantes que l'on puisse exercer en Suisse, a déclaré M.Silberschmidt dans l'interview publiée mardi. Néanmoins, le trentenaire a décidé de ne pas la revendiquer.

D'une part, il vient de devenir père et il est important pour lui d'accompagner son enfant, et peut-être à l'avenir «ses enfants», dans leur croissance. D'autre part, il a monté une entreprise avec un partenaire. «Mais surtout, j'ai aussi réfléchi: j'ai 31 ans et selon toute probabilité, je travaillerai encore de nombreuses années», a expliqué le conseiller national zurichois pour justifier sa décision.

Il ambitionne de devenir conseiller d'État

Au lieu de briguer la présidence de son parti, Andri Silberschmidt envisage de se présenter au Conseil d'Etat zurichois en 2027, mais avant de s'engager, il souhaite en discuter avec le PLR zurichois: «Cela pourrait être une prochaine mission passionnante qui m'attire beaucoup», a déclaré M.Silberschmidt.

Jusqu'à présent, des premiers entretiens informels ont eu lieu avec le président du parti zurichois Filippo Leutenegger. D'ici la fin de l'année, M.Silberschmidt aimerait avoir clarifié la question d'une éventuelle candidature au Conseil d'Etat.

Un favori se désiste

«Me concernant, je voulais d'abord clarifier la question de la présidence», a-t-il déclaré. En tant que successeur potentiel de Thierry Burkart à la tête du parti, Andri Silberschmidt faisait figure de favori. Il est membre du comité directeur du PLR suisse depuis bientôt dix ans et vice-président depuis quatre ans. Le Zurichois siège au Conseil national depuis 2019 et a été président des Jeunes PLR suisses.

Le délai pour les candidatures à la succession de M.Burkart est fixé au 20 août. Jusqu'à présent, personne n'a annoncé sa candidature. «L'époque où plusieurs candidats s'affrontaient est révolue depuis longtemps», a déclaré M.Silberschmidt. Au final, une équipe se mettra à disposition, «quelqu'un à la tête, secondé par des vice-présidents».

Les plus lus

Roland Collombin souffre d'un cancer : «J'ai peur de mourir»
Trump contrarié par le refus de Kiev de céder du territoire
Restes du chercheur disparu en Antarctique il y a 66 ans retrouvés