Valais : Anzère inaugure une nouvelle télécabine

La station d'Anzère a officiellement inauguré une nouvelle télécabine de 10 places. Reliant Les Grillesses et le Bâté, elle remplace un télésiège deux places qui avait été mis en service en 1970. Télé Anzère a investi 15 millions de francs pour cette nouvelle télécabine et ses aménagements annexes.

La station d'Anzère dispose d'une nouvelle télécabine 10 places (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La télécabine, qui part de 1832 m pour arriver à 2412 m d'altitude, peut transporter 2000 personnes par heure. Elle a été baptisée «Malo Express» en hommage à sa marraine, la skieuse de Coupe du monde Malorie Blanc. Cette nouvelle installation «ne représente pas une finalité en soi, mais une première étape majeure d'une réflexion plus large sur l'accessibilité et les liaisons entre le village et le domaine skiable», écrit lundi Télé Anzère dans son communiqué.