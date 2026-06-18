De nombreuses personnalités suisses, issues des milieux politiques, de la santé, de la culture ou de l'économie en appellent au Conseil fédéral pour qu'il s'engage en faveur de la population civile de Gaza. La Suisse doit accueillir et soigner des victimes de cette guerre, en particulier de femmes et d'enfants gravement blessés ou malades, comme cela a déjà été le cas fin 2025.

Selon l'appel, Berne doit exiger d'Israël la cessation de toutes les attaques contre les établissements de santé (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les signataires de l'appel se disent consternés par la situation difficile que continue de vivre la population de la bande de Gaza. La faim, la soif et le manque de soins médicaux causent de grandes souffrances au sein de la population civile, en particulier chez les personnes les plus vulnérables, selon l’appel, notamment signé par les anciens conseillers fédéraux Micheline Calmy-Rey, Ruth Dreifuss et Joseph Deiss.

Les entraves extrêmes imposées au travail des organisations non gouvernementales, les restrictions à l’importation de biens de première nécessité et de matériel médical, ainsi que par les déplacements forcés persistants de la population n'ont pas arrangé la situation. Et les signataires d'appeler le Conseil fédéral à exiger des responsables politiques et militaires israéliens l’ouverture des frontières pour l’acheminement de l’aide humanitaire et l’évacuation des blessés.

Selon l'appel, Berne doit aussi exiger d'Israël la cessation de toutes les attaques contre les établissements de santé. En outre, les médias devraient se voir accorder l’accès à Gaza afin de rendre compte de la situation et des besoins de la population.

Selon la volonté des signataires, le Conseil fédéral doit également déclarer que le gouvernement israélien devra s'attendre à des sanctions ciblées à l'encontre de personnes, d'entreprises et d'institutions, s'il ne met pas fin aux pratiques qui enfreignent le droit international humanitaire.