L'école genevoise pourrait être paralysée par une grève du corps enseignant le 13 mai. Cet appel au débrayage a été voté jeudi soir lors d'une assemblée du personnel du département de l'instruction publique (DIP). Une adaptation d'une directive sur le temps de travail est à l'origine du mécontentement.

Une grève des enseignants pourrait affecter les écoles genevoises le 13 mai (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

«Pour l'enseignement du primaire et l'enseignement spécialisé, ce qui a motivé cette décision est le refus de la conseillère d'Etat Anne Hiltpold d'entendre nos revendications», a indiqué vendredi Francesca Marchesini, responsable syndicale à la Société pédagogique genevoise (SPG), confirmant une information de la RTS.

Selon les syndicats des enseignants, la modification du règlement portée par le DIP confère à ce dernier un levier supplémentaire pour alourdir la charge de travail des maîtres et maîtresses d'école. A terme, les syndicats craignent une détérioration de la qualité de l'école publique.

Aux yeux du DIP, cette réforme a pour but de préciser et de clarifier les directives relatives au temps de travail du personnel enseignant. Selon lui, aucune augmentation de la charge de travail ne sera exigée. La quantité de périodes d'enseignement et le nombre d'heures de travail dues annuellement restent inchangés, note-t-il.

La modification du règlement va aussi permettre, affirme le DIP, une meilleure reconnaissance du travail du personnel à temps partiel. En outre, la directive a le mérite d'expliquer clairement les droits et devoirs en termes de temps de pause, de repos et de plages de déconnexion, ajoute le département de Mme Hiltpold.