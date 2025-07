Les festivités du 1er août ont débuté jeudi soir à travers la Suisse. Trois conseillers fédéraux – Albert Rösti, Elisabeth Baume-Schneider et Guy Parmelin – ont lancé des appels à l'unité nationale et au «courage» à l'occasion de la fête nationale.

Vendredi, l'ensemble des membres du Conseil fédéral s'exprimeront aux quatre coins de la Suisse. Ils doivent prononcer une quinzaine d'allocutions durant cette journée (photo d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

«Un pays, c'est bien plus qu'un espace, un lieu géographique. Un pays, c'est une histoire commune, des valeurs partagées et un sentiment d'appartenance», a déclaré Albert Rösti à Basse-Venteline (JU). Le conseiller fédéral a évoqué l'attachement des Suisses à leurs origines.

Il a prononcé à plusieurs reprises les termes d'humilité, de gratitude et de responsabilité en évoquant le pays et ses habitants. «L'attachement à la patrie semble avoir longtemps été une caractéristique particulière de notre population».

Selon lui, la catastrophe de Blatten (VS) a fait prendre conscience de l'importance de cette notion de patrie. «La solidarité de toute la Suisse a fonctionné», s'est réjoui le ministre.

«S'intéresser aux autres»

«Nous devons avoir conscience que notre pays ne peut fonctionner à long terme que si nous sommes capables de nous intéresser aux autres régions linguistiques», a de son côté déclaré la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) à Rorschach (SG).

Selon la version écrite de son discours, Elisabeth Baume-Schneider a expliqué que le Conseil fédéral observait avec «inquiétude» les motions parlementaires, déposées notamment à Zurich, Saint-Gall ou encore Lucerne, voulant repousser l'apprentissage du français à l'école secondaire.

Pour la Jurassienne, une telle décision reviendrait à remettre en cause le compromis linguistique, trouvé entre les cantons, ce qui créerait plus de problèmes que ça n'en résoudrait.

Un pays qui va bien

Albert Rösti, qui s'est également rendu à Lucerne jeudi soir, n'a pas non plus manqué de faire l'éloge de la Suisse, évoquant une situation économique meilleure que celle d'autres pays, un plus faible endettement et une qualité de vie élevée. Un avis partagé par la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter dans son interview du 1er août diffusée par la RTS.

Malgré les tensions actuelles, «la Suisse se porte toujours bien, mieux que d’autres pays, y compris certains pays européens. Nous avons des forces: le fédéralisme, la liberté, la démocratie directe», ainsi que «des finances encore plus ou moins saines». La Suisse a des atouts «qu'il est important de ne pas mettre en péril».

En visite à Fully (VS), le ministre de l'économie Guy Parmelin a lui aussi exhorté la Suisse à «ne pas brader ses atouts». «Notre stabilité politique et institutionnelle, notre excellence en matière d’innovation, de formation et de recherche, notre culture de la qualité et du compromis sont autant d’atouts primordiaux qu’il s’agit de cultiver avec courage et conviction», a lancé le Vaudois.

Et d'appeler à «continuer de mobiliser notre courage, non pas pour vaincre la résignation ou même la peur, mais pour continuer d’agir». Pour résister aux turbulences mondiales, la Suisse doit agir pour de «justes causes» inscrites dans la Constitution, telles que la liberté du pays, son indépendance, sa démocratie ou sa paix, a-t-il dit.

Aux quatre coins de la Suisse

La Confédération doit «en grande partie» son succès économique à sa relation «constructive» avec l'Europe, a relevé Mme Baume-Schneider. Dans ce contexte, la Jurassien a souligné la volonté du Conseil fédéral de stabiliser et moderniser la relation de la Suisse avec l'Union européenne. Une relation d'autant plus importantes lorsque le système international devient «plus instable», a-t-elle déclaré.

Comme le veut la tradition, le Palais fédéral ouvrira ses portes de 08h30 à 16h30 vendredi. Les curieux pourront découvrir les salles du Conseil des Etats et du National, la coupole et la salle des Pas-perdus. Autre tradition incontournable du 1er août: le brunch à la ferme. Quelque 270 exploitations invitent la population à découvrir des spécialités régionales ou des produits frais.