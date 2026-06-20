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Météo Après la chaleur, les orages apportent un bref rafraîchissement

ATS

20.6.2026 - 08:43

De violents orages ont apporté un rafraîchissement temporaire en Suisse dans la nuit de vendredi à samedi. Dans la plupart des localités, les températures sont descendues en dessous de la barre des 20 degrés. Il fera toutefois à nouveau très chaud en journée.

Après une journée caniculaire, de violents orages ont balayé la Suisse vendredi soir. (Photo d'archive)
Après une journée caniculaire, de violents orages ont balayé la Suisse vendredi soir. (Photo d'archive)
ATS

Keystone-SDA

20.06.2026, 08:43

20.06.2026, 08:53

Vendredi soir, des orages accompagnés de fortes pluies, de grêle et de rafales de vent ont balayé le pays. Selon SRF Meteo, plus de 15'000 éclairs ont été enregistrés dans tout le pays. Des grêlons de la taille de balles de golf sont également tombés.

La ville de Zurich a été particulièrement touchée. Des arbres renversés et des caténaires arrachées ont entraîné des perturbations dans la circulation des tramways et des bus.

Intempéries. Violents orages : des blessés suite à la chute d'arbres à Zurich

IntempériesViolents orages : des blessés suite à la chute d'arbres à Zurich

Ces orages ont succédé à une vague de chaleur qui, selon Meteonews, pourrait être d’une durée historique. Vendredi, des températures nettement supérieures à 30 degrés ont de nouveau été enregistrées en Suisse.

Le record du jour a été enregistré à Schaffhouse, où le thermomètre a atteint 35,7 degrés, établissant ainsi un nouveau record pour le mois de juin. Pour samedi, Meteonews prévoit à nouveau un temps ensoleillé et chaud, avec des températures comprises entre 32 et 35 degrés.

L'une des plus longues de l'histoire. La Suisse en pleine vague de chaleur

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