La fréquentation culturelle et les loisirs extérieurs ont reculé en 2024 en Suisse tandis que les activités numériques et les pratiques créatives en amateur ont nettement progressé, surtout chez les 15–29 ans. Malgré cela, une large majorité souhaite sortir davantage.

Les activités créatives en amateur ont bondi après la pandémie de coronavirus (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

L’enquête 2024 de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur la langue, la religion et la culture, publiée vendredi, confirme un net recul des sorties culturelles depuis 2019 et avant la pandémie.

Ainsi, 64,8% des Suisses ont fréquenté des musées et expositions l'an dernier, contre 70,6% en 2019 (–6 points). Pour les concerts, la proportion est passée de 72,3% à 65,5% (–7 points). Des baisses similaires touchent les spectacles de danse et le cinéma. Seuls les monuments, sites et bibliothèques parviennent à maintenir leur niveau de fréquentation.

Boom des festivals

Concernant les loisirs extérieurs, les sorties entre amis, les randonnées ou le sport restent très pratiqués, avec près de 90% de la population qui s'y adonne, malgré un léger recul. En revanche, les grandes fêtes urbaines comme la Street Parade, ainsi que les fêtes de village ou de sociétés, enregistrent un net déclin, surtout chez les jeunes.

Les boîtes de nuit poursuivent également leur chute: alors qu'en 2014 près de 40% de la population s'y rendait, elles n'en attirent plus que 31,6% aujourd'hui, soit une perte d'un cinquième de leur public.

Les festivals constituent toutefois une exception notable. Leur fréquentation continue d'augmenter, atteignant 52% en 2024 contre 46% en 2019. «Cette dynamique confirme qu'il est plus difficile pour les institutions culturelles ouvertes toute l'année d'attirer du public que pour les événements ponctuels, qui semblent mieux répondre aux attentes actuelles», a expliqué Olivier Moeschler, chef du domaine de la culture à l'OFS, lors d'une conférence de presse.

Repli dans la sphère privée

Les activités culturelles et créatives menées individuellement ont fortement progressé après la pandémie, qui a encouragé un retour vers la sphère privée. Photographie, dessin, poterie ou danse connaissent un véritable essor, particulièrement marqué chez les 15–29 ans, révélant un engouement croissant pour les pratiques créatives en amateur.

Les usages numériques poursuivent également leur montée: vidéo à la demande, musique en streaming et lecture de livres électroniques gagnent du terrain, même si les formes traditionnelles restent solides. Ainsi, 74% de la population lit durant son temps libre et 60% continuent de se rendre au cinéma, signe que ces pratiques conservent une place importante malgré la diversification de l'offre numérique.

Les gens voudraient plus sortir

Malgré la baisse observée depuis la pandémie, l'intérêt pour la culture demeure très élevé. Une large part de la population exprime le souhait de sortir davantage.

Près de la moitié aimerait fréquenter plus souvent musées, expositions ou visites du patrimoine, 56% voudraient aller plus régulièrement au théâtre ou à des concerts, et 62% aimeraient se rendre davantage au cinéma – une proportion qui atteint 75% chez les 15–29 ans.

Au total, ce sont 79% des personnes qui désirent intensifier leurs sorties culturelles. Les principaux freins restent toutefois le manque de temps, cité par une personne sur deux, et le manque d'argent pour près d'un tiers. A cela s'ajoutent un manque d'envie de sortir (18%) et une offre jugée trop éloignée (16%).