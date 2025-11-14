  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Service public Après la pandémie: essor des loisirs créatifs et du numérique

ATS

14.11.2025 - 09:00

La fréquentation culturelle et les loisirs extérieurs ont reculé en 2024 en Suisse tandis que les activités numériques et les pratiques créatives en amateur ont nettement progressé, surtout chez les 15–29 ans. Malgré cela, une large majorité souhaite sortir davantage.

Les activités créatives en amateur ont bondi après la pandémie de coronavirus (image d'illustration).
Les activités créatives en amateur ont bondi après la pandémie de coronavirus (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

14.11.2025, 09:00

14.11.2025, 09:02

L'enquête 2024 de l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur la langue, la religion et la culture montre un repli des sorties culturelles par rapport à 2019 et avant la pandémie de coronavirus: musées, expositions, danse, concerts et cinéma perdent entre 6 et 7 points de pourcentage.

Les grandes fêtes urbaines comme la Street Parade, de villages, de sociétés suivent la même tendance, en particulier chez les jeunes, alors que les boîtes de nuit continuent de perdre du public. Les festivals font figure d’exception, poursuivant leur progression pour atteindre 52% de fréquentation.

A l’inverse, les pratiques créatives en amateur connaissent un fort essor: photographie, dessin, poterie et danse progressent nettement, souvent dopées chez les 15–29 ans. Les usages numériques se renforcent également, entre VoD, musique en streaming et e-books, même si le cinéma et le livre papier restent très présents.

Les plus lus

120'000 frs de salaire, 250 jours de vacances... mais personne ne veut son job!
Correspondance d'Epstein: plongée dans les cercles de pouvoir
«Couper cette sale tête», «scénario du pire»: le torchon brûle entre Tokyo et Pékin
Renouveau pour Yule et espoir pour Zenhäusern
«Echanges très positifs»: ce que l'on sait de la visite de Parmelin à Washington
Ce que l'on sait de la relation de Trump avec Epstein