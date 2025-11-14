La fréquentation culturelle et les loisirs extérieurs ont reculé en 2024 en Suisse tandis que les activités numériques et les pratiques créatives en amateur ont nettement progressé, surtout chez les 15–29 ans. Malgré cela, une large majorité souhaite sortir davantage.

Les activités créatives en amateur ont bondi après la pandémie de coronavirus (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L'enquête 2024 de l'Office fédéral de la statistique (OFS) sur la langue, la religion et la culture montre un repli des sorties culturelles par rapport à 2019 et avant la pandémie de coronavirus: musées, expositions, danse, concerts et cinéma perdent entre 6 et 7 points de pourcentage.

Les grandes fêtes urbaines comme la Street Parade, de villages, de sociétés suivent la même tendance, en particulier chez les jeunes, alors que les boîtes de nuit continuent de perdre du public. Les festivals font figure d’exception, poursuivant leur progression pour atteindre 52% de fréquentation.

A l’inverse, les pratiques créatives en amateur connaissent un fort essor: photographie, dessin, poterie et danse progressent nettement, souvent dopées chez les 15–29 ans. Les usages numériques se renforcent également, entre VoD, musique en streaming et e-books, même si le cinéma et le livre papier restent très présents.