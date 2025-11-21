Après la période de Noël, la fin d’une ère dans les magasins Coop

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 21.11.2025

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

COP30 : La COP30 sur le climat prend fin ce vendredi, à Belém, en Amazonie brésilienne. Les représentants de 170 pays, dont la Suisse, espèrent encore ressortir, après 12 jours de négociations, sur une série d'engagements et d'actions visant à contenir les émissions de gaz à effet de serre et à limiter du même coup le réchauffement de la planète. Les Etats-Unis, première économie du monde, ont été absents de cette trentième COP sur le climat. Le conseiller fédéral Albert Rösti a en revanche fait le déplacement outre-Atlantique.

PROCES A GENEVE : Le Tribunal criminel de Genève doit rendre son verdict en fin d'après-midi dans le procès d'une femme accusée d'avoir tué son mari d'une balle dans le dos à Vernier, fin 2021. Le Ministère public a requis seize ans de prison pour assassinat à l'encontre de cette quinquagénaire. Selon le procureur, elle aurait tué son époux par jalousie et pour le punir d'avoir voulu la quitter. Pour la défense, cette femme aux prises avec une maladie mentale avait une vision déformée de la réalité. Ses avocats demandent une peine de prison de dix ans maximum pour meurtre.

AUJOURD’HUI, C’EST...: Comme chaque 21 novembre, c’est aujourd’hui la Journée mondiale de la télévision. En 1996, l’Assemblée générale des Nations Unies a reconnu ainsi l'influence croissante qu’exerce la télévision sur les processus de décision et le rôle que joue ce média dans nos vies. La télévision permet au grand public d’avoir un regard sur le monde, sur les conflits et les menaces à la paix et à la sécurité internationales, ainsi que sur d'autres sujets essentiels comme les questions économiques et sociales. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/world-television-day

Vu dans la presse

ALIMENTATION : Le fabricant de boissons énergétiques Red Bull fait obstacle aux efforts de la Confédération, révèlent les titres CH Media. La concurrence craint des désavantages sur le marché, car Red Bull ne veut pas réduire la teneur en sucre de ses boissons. Ainsi, Volg s’est engagé à diminuer le sucre dans ses müeslis et yogourts, mais pas dans ses boissons. Nestlé n’a pas non plus signé la Déclaration de Milan dans ce domaine. Celle-ci oblige les producteurs d'aliments et de boissons à réduire la teneur en sucre. Étant donné que Volg a déjà abaissé la teneur en sucre de ses boissons énergétiques et qu’il atteint les objectifs pour les boissons sucrées, son retrait n’a pas de conséquences immédiates, précise CH Media.

JUSTICE : Le ministre de la Justice Beat Jans est revenu en arrière concernant la mention de la couleur de peau dans le système national de recherche Ripol. Cette caractéristique pourra de nouveau être enregistrée sous une forme adaptée, écrit le Blick. «La Fedpol garantira, en concertation avec les polices cantonales, une catégorisation selon la couleur de peau dans Ripol» cite le tabloïd en reprenant la réponse du Conseil fédéral à plusieurs interventions parlementaires. Les désignations «jaune» et «rouge», jugées impraticables et problématiques, seront abandonnées. En revanche, les termes «noir», «brun» et «blanc» ainsi que des typologies selon l’origine seront maintenus.

GENEVE : La saga de la Sablière du Cannelet s’intensifie avec une plainte pénale visant le chef du Service cantonal de géologie, sols et déchets et le directeur de l’entreprise exploitant le site, révèle la Tribune de Genève. Ils sont accusés d’avoir ignoré un arrêt du Tribunal fédéral ordonnant l’évacuation complète du site avant juillet 2025. Tous deux sont présumés innocents. La commune dénonce l’inaction des autorités et la clémence accordée à l’entreprise, alors que des tonnes de déchets restent sur place. Avusy a aussi demandé, via la Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, les échanges entre Gesdec et l’entreprise, s’étonnant de leur proximité. Le Canton réagit: il met la Sablière en demeure de vider le site d’ici décembre 2025 et envisage amendes et dénonciations pénales si les délais ne sont plus respectés. Les intéressés disent ne pas avoir été informés de la plainte. Une procédure est en cours.

COURSE POPULAIRE : La Course de l’Escalade bat un nouveau record pour sa 47e édition des 6 et 7 décembre. 59'712 participants sont inscrits, soit 4,4% de plus qu’en 2023, rapporte la Tribune de Genève. Malgré un plafond de dossards, l’engouement ne faiblit pas depuis la pandémie. Pour éviter des annulations, les départs ont été répartis plus largement sur la journée, permettant d’ajouter deux courses. Dès l’ouverture des inscriptions, l’affluence a été massive. Les coureurs, âgés de 4 à 93 ans, sont majoritairement genevois (89%), et les femmes restent légèrement majoritaires (51,5%).

COMMERCE DE DETAIL : Coop mettra fin à la vente de chaussures, rapporte CH Media. Après la période de Noël, les quatre filiales qui disposent encore d’un rayon chaussures cesseront cette activité. La raison invoquée est «l’évolution des besoins» de la clientèle, a précisé le service de communication de Coop au groupe médiatique. Les chaussures pour hommes avaient déjà été retirées de l’assortiment des grands magasins Coop City. En Suisse, environ une paire de chaussures sur deux est désormais vendue en ligne. Coop, de son côté, ne vend pas de chaussures en ligne.

BALE : En raison d’une manifestation annoncée, la librairie Orell Füssli à Bâle a annulé une lecture du psychiatre forensique Frank Urbaniok, rapporte. La librairie a pris cette décision conjointement avec les forces de sécurité et l’auteur, comme elle l’a indiqué au journal. Elle ne pouvait pas garantir le déroulement sans perturbations de l’événement. La Grève féministe avait appelé à un rassemblement contre la lecture. M. Urbaniok souhaitait présenter son livre «Schattenseiten der Migration. Zahlen, Fakten Lösungen (ndlr: Les côtés sombres de la migration. Chiffres, faits, solutions)» le 26 novembre à Bâle. L’ouvrage a fait l’objet de critiques controversées, écrit le journal.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015) : La Belgique élève à son maximum le niveau d'alerte terroriste pour la ville de Bruxelles en raison d'une «menace imminente». Cette mesure intervient quelques heures après qu'un suspect a été inculpé pour terrorisme.

- Il y a 25 ans (2000) : Décès de l'athlète tchèque Emil Zatopek, quadruple champion olympique aux Jeux de 1948 et 1952. Il avait notamment réussi le triplé 10'000 m, 5000 m et marathon aux Jeux olympiques d'Helsinki (1952).

- Il y a 30 ans (1995) : Les dirigeants bosnien Alija Izetbegovic, serbe Slobodan Milosevic et croate Franjo Tudjman paraphent l'accord de paix de Dayton, mettant fin à la guerre de Bosnie qui avait commencé en avril 1992.

- Il y a 30 ans (1995) : L'indice Dow Jones franchit pour la première fois la barre des 5000 points, atteignant 5023,55 points.

- Il y a 80 ans (1945) : Le gouvernement militaire britannique autorise les quatre partis allemands SPD, CDU, FDP et KPD.

- Il y a 80 ans (1945) : Naissance de l'actrice américaine Goldie Hawn ("Fleur de cactus», «La mort vous va si bien», «Tout le monde dit I love you").

Le dicton du jour

Quelque temps qu'il fasse en novembre, commence le feu dans la chambre.