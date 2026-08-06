blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Actu et dicton du jour Après les tempêtes et la sécheresse, les forêts valaisannes font face à un nouveau fléau

Les points forts du jour

CINÉMA : On connaîtra jeudi le bilan du deuxième exercice de la Lex Netflix pour 2025.

SPECTACLE : La pianiste suisse Beatrice Berrut et le vice-champion olympique de patinage artistique valaisan Stéphane Lambiel présentent jeudi et vendredi un nouveau spectacle sur glace dans le cadre des «Rencontres musicales» de Champéry (VS).

ALLEMAGNE : La justice allemande rend jeudi son verdict dans le procès du jeune Afghan accusé d'un attentat islamiste à la voiture-bélier contre un cortège syndical au début 2025 à Munich.

FOOTBALL : Cinq clubs de la Super League suisse de football sont engagés jeudi en Coupe d'Europe.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 6 août, c'est aujourd'hui la journée internationale de sensibilisation aux besoins et enjeux de développement propres aux pays en développement sans littoral.

Vu dans la presse

ENVIRONNEMENT : Déjà fragilisées par les tempêtes et la sécheresse, les forêts valaisannes subissent cette année une explosion d'attaques de bostryches, relate jeudi Le Nouvelliste. «La situation est maîtrisée pour l'instant dans le bas et le haut du canton.



Mais dans le Valais central, nous venons de dépasser en juillet le volume d'interventions prévu pour l'année», explique Jean-Christophe Clivaz, chef du service des forêts, de la nature et du paysage du canton du Valais. «Il y a un lien direct entre le changement climatique et le dépérissement des forêts qui favorise la pullulation de bostryche», ajoute-t-il.

CLIMAT : Il sera compliqué pour la Suisse d'atteindre ses objectifs climatiques pour 2030, soit la réduction de moitié des émissions des gaz à effet de serre, reconnaît jeudi dans Le Temps le conseiller fédéral en charge de l'environnement Albert Rösti.

Comme une partie importante des réductions de CO2 passe par l'achat de crédits d'émissions à l'étranger, «dans le contexte budgétaire actuel, je ne vois pas comment la Confédération pourrait débloquer les 300 à 400 millions supplémentaires nécessaires», relève-t-il. «Si nous ratons l'objectif de 2030, il faudra renforcer les mesures durant la décennie suivante», avertit le ministre UDC.

CANICULE : La vague de chaleur actuelle touche à sa fin, annonce jeudi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, le Bund et la Berner Zeitung Stefan Scherrer, météorologue à l'Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse. Les températures maximales devraient descendre sous la barre des 30 degrés jeudi et vendredi.

Mais la sécheresse va se poursuivre, prévient l'office fédéral. Pour l'atténuer, il faudrait une période de plusieurs jours marquée par des précipitations intenses et généralisées. Or, les modèles météorologiques ne laissent entrevoir aucun phénomène de ce type, du moins dans la période de prévision fiable de dix jours, remarquent les journaux.

DROGUE : La ville de Zurich s'apprête à connaître une vague de drogues à l'approche de la Street Parade samedi, écrit jeudi la Neue Zürcher Zeitung. Parmi les produits interdits figurent notamment des pilules à forte dose contenant de la MDMA, sur lesquelles est gravé le portrait du président russe Vladimir Poutine et qui peuvent entraîner des lésions cérébrales irréversibles.

«Le plus grand risque est de ne pas savoir ce que l'on consomme», avertit Dominique Schori, du centre d'information sur les drogues de Zurich. Il s'inquiète en particulier de la consommation de kétamine mélangée à l'alcool. D'autres experts mettent également en garde contre un nouveau groupe de substances mystérieuses, les cathinones, dont on sait encore très peu de choses sur les effets à long terme.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1996) : la NASA annonce la découverte de traces de vie sur Mars.

- Il y a 70 ans (1956) : naissance de l'actrice américaine Stepfanie Kramer ("Rick Hunter").

- Il y a 75 ans (1951) : naissance du metteur en scène thurgovien Jossi Wieler, lauréat du Grand Prix suisse de théâtre 2020. Il a été metteur en scène attitré au Théâtre de Bâle, au Deutsches Schauspielhaus de Hambourg et aux Münchner Kammerspiele, ainsi que directeur artistique de l'Opéra national de Stuttgart.

- Il y a 90 ans (1936) : naissance de la créatrice de mode suisse Christa de Carouge. Elle est décédée en 2018.

Le dicton du jour

«Au mois d'août, le vent est fou».