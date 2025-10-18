  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un «danger sous-estimé» La Suisse doit produire ses propres drones, estime Armasuisse

ATS

18.10.2025 - 05:16

La Suisse a besoin de son propre écosystème de drones, estime Thomas Rothacher, le suppléant du directeur général de l'armement de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse). «Le danger que représente cette technologie est encore largement sous-estimé», avertit-il.

La Suisse doit produire ses propres drones militaires, estime un responsable de l'armement d'armasuisse (cliché symbolique/Keystone archives).
La Suisse doit produire ses propres drones militaires, estime un responsable de l'armement d'armasuisse (cliché symbolique/Keystone archives).
ATS

Keystone-SDA

18.10.2025, 05:16

18.10.2025, 07:20

«L'idée est que des entreprises développent en Suisse des drones, qui puissent aussi être exportés», explique dans un entretien diffusé samedi par la Neue Zürcher Zeitung M. Rothacher, convaincu que la Suisse, avec ses hautes écoles de renommée mondiale et son industrie innovante, peut se profiler dans ce domaine.

Mexique. Des drones larguent des explosifs sur des bâtiments judiciaires!

MexiqueDes drones larguent des explosifs sur des bâtiments judiciaires!

Mais, ajoute-t-il, la condition préalable est un assouplissement de la loi restrictive sur l'exportation de matériel de guerre, sans quoi aucune entreprise ne prendrait ce risque.

Tempus fugit

Il constate d'ailleurs que les pays de l'OTAN évitent désormais les achats d'armement suisses, car ils craignent de ne pas pouvoir se les transmettre en cas d'urgence ou de ne pas être réapprovisionnés, constate M. Rothacher. «Cela coûte des commandes à notre industrie d'armement et les entreprises s'en vont».

Ukraine. Des composants de firmes étrangères dans les drones russes

UkraineDes composants de firmes étrangères dans les drones russes

Le responsable estime par ailleurs que l'Europe a pris conscience trop tardivement du problème posé par les drones. La défense est plus difficile que l'attaque, car chaque système fonctionne différemment, note-t-il. «À ce jour, il n'existe malheureusement aucun système de défense efficace contre tous les drones».

Au début octobre, l'armée suisse a chargé l'Office fédéral de l'armement d'acquérir de nouveaux systèmes de défense contre les drones. M. Rothacher espère que ceux-ci seront prêts d'ici à juin 2026. En Suisse, on a tendance à vouloir tout faire parfaitement, ajoute-t-il. «Je crains que nous n'ayons pas le temps».

Les plus lus

Un prix Nobel s’éteint, la physique pleure l’une de ses plus éminentes figures
«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Valais : un bloc rocheux de 50m³ menace Collombey, 250 évacuations prévues
Israël a identifié le corps d'un otage israélien restitué vendredi
Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi
Israéliens exclus : l’affaire fait des remous, le CIO s’en mêle