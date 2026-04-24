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«Journaliste de l'année» Arnaud Robert, de la RTS, récompensé aux Swiss Press Awards

ATS

24.4.2026 - 20:01

Le Vaudois Arnaud Robert a été désigné journaliste de l'année vendredi lors des Swiss Press Award. Devenu tétraplégique suite à une chute en montagne, il raconte son combat dans un podcast diffusé par la RTS. Mario Heller est le photographe de l'année.

Dans son podcast intitulé «Mon corps électrique», Arnaud Robert raconte son périple «au pays des implants crâniens, de la promesse de miracle et d'un handicap qu'il découvre au fil des épisodes».
Dans son podcast intitulé «Mon corps électrique», Arnaud Robert raconte son périple «au pays des implants crâniens, de la promesse de miracle et d'un handicap qu'il découvre au fil des épisodes».
ATS

Keystone-SDA

24.04.2026, 20:01

24.04.2026, 20:06

Après sa chute, Arnaud Robert a participé à une étude au CHUV à Lausanne, qui lui a permis de retrouver un peu de mobilité dans les bras. Dans son podcast intitulé «Mon corps électrique», il raconte son périple «au pays des implants crâniens, de la promesse de miracle et d'un handicap qu'il découvre au fil des épisodes».

Actu et dicton du jour. F-35 : à Payerne, l’inquiétude palpable des riverains de la base aérienne

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Le journaliste avait déjà été récompensé aux Swiss Press Awards en 2020 pour un reportage au long cours sur «La révolution des toilettes». Une enquête consacrée au défi sanitaire mondial posé par les déjections humaines.

Mario Heller, du média en ligne Republik, remporte pour sa part le prix du photographe de l'année. Il avait été primé dans la catégorie International pour un reportage à Narva, ville estonienne à population russophone.

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