Une intervention policière visant une femme trans à la piscine du Marzili, à Berne, a créé la polémique. L'intéressée a été arrêtée dimanche après-midi après une altercation dans le bassin réservé aux femmes. La Ville de Berne s'est excusée et a parlé d'une décision erronée.

La piscine du Marzili, à Berne, où une femme trans a été expulsée du bain réservé aux femmes après une altercation.

«Cette expulsion était une erreur», a indiqué lundi la Ville de Berne, qui a précisé que la personne remplissait les conditions d'accès. Expulsée de la zone nudiste pour femmes, la femme trans était pourtant dans son droit. La ville reconnaît une «fausse appréciation de la situation».

La personne concernée n'a pas été perçue comme une femme par d'autres baigneuses en raison de certaines caractéristiques physiques. Des discussions avec le service de sécurité privé n'ont pas permis de calmer la situation, peut-on dans le communiqué.

La direction de l'établissement a alors décidé de faire appel à la police pour prononcer une expulsion. L'atmosphère conflictuelle a conduit à cette «fausse appréciation de la situation», a précisé la Ville. La municipalité a rappelé la règle en vigueur: «toutes les personnes qui s'identifient comme des femmes et vivent comme telles ont accès à la zone nudiste volontaire «Paradiesli».

Le service des sports entend communiquer plus clairement les règles d'accès à l'avenir. Une directive interne, élaborée avec le service de l'égalité, aide déjà le personnel sur place.

Dans un communiqué, les proches de la personne concernée ont fait savoir que l'intervention de la police était «disproportionnée». Six policiers ont plaqué au sol la femme trans en faisant usage d'une force excessive, avant de la menotter, ont-ils expliqué.

Soutien et manifestation

De son côté, la police a indiqué lundi matin que la personne en question avait refusé de quitter la zone réservée aux femmes malgré les demandes du personnel. Plusieurs personnes s'étaient plaintes.

Lors du contrôle d'identité qui a suivi, plusieurs personnes ont manifesté leur solidarité avec la femme trans. Elles ont entravé l'intervention, alors que l'intéressée a fait preuve de résistance face aux forces de l'ordre, selon le communiqué de la police. Une policière a été agressée physiquement et légèrement blessée.

«La personne concernée a refusé de présenter une pièce d'identité», a précisé une porte-parole de la police à Keystone-ATS. Il n'a pas été possible de vérifier son identité. La direction de la piscine a alors exigé que cette personne quitte les lieux. La police l'a conduite au poste pour un complément d'information.

Une manifestation non autorisée s'est ensuite déroulée dans le calme au centre-ville. Aucun dommage n'a été constaté. La police a ouvert une enquête.