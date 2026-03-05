  1. Clients Privés
Zurich Arrivée du vol spécial Swiss en provenance du Moyen-Orient

ATS

5.3.2026 - 20:11

Le premier vol spécial de Swiss en provenance de Mascate, la capitale d'Oman, a atterri jeudi à Zurich en début d'après-midi. Au total, 211 voyageurs bloqués au Moyen-Orient ont ainsi pu être évacués. D'autres vols sont prévus samedi depuis la région en crise vers la Suisse.

Des personnes embrassent leur famille après leur arrivée à l'aéroport international de Zurich, à bord d'un vol spécial opéré par Swiss International Airlines depuis Mascate, Oman, le jeudi 5 mars 2026, à Zurich, en Suisse. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Des personnes embrassent leur famille après leur arrivée à l'aéroport international de Zurich, à bord d'un vol spécial opéré par Swiss International Airlines depuis Mascate, Oman, le jeudi 5 mars 2026, à Zurich, en Suisse. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.03.2026, 20:11

L'avion, portant le numéro de vol LX7043, a atterri à Zurich à 14h40, selon le site Internet de l'aéroport de Zurich. A bord de l'Airbus A340 complet se trouvaient 205 adultes et six nourrissons. L’équipage se composait de deux commandants de bord, deux copilotes et dix membres du personnel de cabine, complété par un mécanicien.

Ce vol spécial a été réalisé en collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il ne s’agit toutefois pas d’un vol d’évacuation subventionné, mais d’une opération indépendante menée par Swiss, a précisé la compagnie aérienne.

Les voyageurs rapatriés avaient déjà un billet Swiss mais n'avaient pas pu entreprendre leur voyage en raison de la situation actuelle. D'autres sont des ressortissants suisses qui s'étaient enregistrés auprès du DFAE comme résidant à Oman.

Le vol a été organisé en moins de 48 heures, selon Swiss. Avec ce vol, elle souhaitait «apporter une contribution concrète et soutenir les personnes concernées dans cette situation difficile», avait-elle annoncé la veille.

Mission complexe

Un conteneur avec des pièces de rechange essentielles, dont des roues, avait été chargé en soute afin de pouvoir intervenir en cas de travaux techniques à Mascate. «L’équipage était ainsi préparé à de nombreuses situations qu’une mission de ce type peut impliquer», a écrit le transporteur à la croix blanche, évoquant une préparation «minutieuse et complexe».

L’avion doit être techniquement disponible et adapté à la mission. Les autorités doivent donner leur accord et la situation à destination et le long de la route doit être suffisamment sûre et prévisible, détaille Swiss. L’équipage avait acheminé l’avion à Oman mercredi soir déjà afin de préparer le vol.

Vols suspendus vers Dubaï

La compagnie aérienne, filiale du groupe Lufthansa, répète évaluer en permanence quand et dans quelles conditions elle pourra reprendre ses opérations aériennes ou proposer des liaisons supplémentaires. Et de souligner que la sécurité des équipages et des passagers demeure la base de chaque décision.

Jeudi, Swiss a également annoncé prolonger la suspension de ses vols vers Dubaï et Tel-Aviv en raison de la situation toujours tendue au Moyen-Orient. Les liaisons vers Dubaï sont désormais suspendues jusqu'au mardi 10 mars et celles vers la capitale économique israélienne jusqu'au 22 mars.

Sur place, la situation reste tendue au Moyen-Orient, au sixième jour des attaques américano-israéliennes contre l'Iran: le nombre de touristes suisses bloqués se monte à 5200 au moins, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Une centaine d'avions commerciaux ont décollé des Emirats arabes unis jeudi, marqué par une baisse des annulations de vols dans la région. Selon la société spécialisée Cirium, 87 vols ont décollé de l'aéroport international de Dubaï et 15 de celui d'Abou Dhabi, tandis que 60, dont celui de Swiss, ont pu quitter Mascate, dans le pays voisin d'Oman. En revanche, les aéroports de Doha (Qatar), Manama (Bahreïn) et Koweït n'ont vu aucun mouvement.

Vols prévus samedi

D'autres vols sont prévus samedi entre le Proche-Orient et la Suisse. En coordination avec le DFAE, la compagnie aérienne Edelweiss, filiale de Swiss, prévoit des liaisons directes entre Mascate et Salalah, en Oman, et Zurich, dont un vol spécial.

La réservation s'est faite exclusivement via la hotline de Swiss. Elle concerne des voyageurs présents en Oman et aux Émirats arabes unis, a précisé à Keystone-ATS une porte-parole du DFAE, confirmant une information du portail alémanique 20 Minuten. Outre la liaison régulière, Edelweiss effectuera un vol spécial avec un avion supplémentaire au départ de Mascate.

Le DFAE continue d'étudier les options, mais actuellement les liaisons aériennes commerciales sont privilégiées. Les représentations helvétiques ont pris contact avec les gouvernements concernés en vue de faciliter le départ des ressortissants suisses bloqués.

