Coupable de tentative d'assassinat Attaque antisémite à Zurich : peine de prison commuée en thérapie

Agé de 15 ans au moment des faits, le prévenu a commis son crime en plein Zurich, devant ce bar, en attaquant au couteau un homme juif orthodoxe de 50 ans, par-derrière (archives).

Le jeune qui a poignardé un juif orthodoxe en mars 2024 à Zurich écope d'un an de prison, peine maximale pour son âge – 15 ans – au moment des faits. La peine est commuée en mesures thérapeutiques. La Justice des mineurs l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat.