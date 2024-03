Attaque antisémite à Zurich : les héros sont Neuchâtelois

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 08.03.2024

Les points forts du jour

ÉGALITÉ : Les femmes se mobilisent vendredi en Suisse pour leurs droits et l'égalité, à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Conformément à la tradition, la présidente du Conseil des Etats Eva Herzog (PS/BS) va recevoir environ 300 femmes de tout le pays et d'horizons divers au Palais fédéral. L'accent est placé sur l'indépendance financière des femmes ainsi que sur leur sécurité et leur situation au niveau international. Des actions syndicales et d'organisations féminines sont en outre menées à travers toute la Suisse.

ÉTATS-UNIS : Le président américain Joe Biden, offensif, s'en est pris à Donald Trump dès les premières minutes de son discours sur l'état de l'union jeudi soir. Il l'a accusé de se «soumettre» à Vladimir Poutine et affirmé que la liberté et la démocratie étaient «attaquées». Dans l'imposant hémicycle du congrès, sous les acclamations de son camp debout et tandis que l'opposition républicaine restait assise, le démocrate de 81 ans, candidat à sa réélection en novembre, a assuré que lui ne «plierai[t]» jamais devant le président russe, qui a lancé en 2022 une invasion de l'Ukraine.

IRLANDE : Les Irlandais votent vendredi sans enthousiasme dans un référendum visant à moderniser les références aux femmes et à la famille dans leur constitution, rédigée en 1937 quand l'Eglise catholique régnait dans le pays sur la vie publique et privée. La première question posée concerne la définition de la famille et propose de l'élargir au-delà de celle fondée sur le mariage, pour inclure également les «relations durables» comme les couples en concubinage et leurs enfants. La seconde propose d'effacer une référence dépassée sur le rôle des femmes dans le foyer, qui suggère qu'elles ont le devoir de prendre soin des autres personnes sous leur toit.

Vu dans la presse

ANTISÉMISTIME : L'auteur présumé de l'attaque antisémite commise samedi soir à Zurich a été plaqué au sol par trois Neuchâtelois, relate vendredi ArcInfo, reprenant une information de la radio RTN. «Quelqu'un est venu en courant se réfugier dans le restaurant. Il nous a dit qu'une personne s'en prenait à une autre avec un couteau», explique l'un d'eux. «Sur le trottoir d'en face, nous avons vu le jeune sur le dos de la victime et un automobiliste tenter en vain de s'interposer», ajoute-t-il. Les trois hommes, qui avaient participé à Zurich à une compétition de jiu-jitsu brésilien avec leur club, ont alors traversé la rue. «J'ai pris l'assaillant par le bras et l'ai mis à terre avec un balayage», précise un autre Neuchâtelois. «Il ne portait plus de couteau. Il a tenté de mettre la main à la poche et de se relever. Franck m'a aidé à l'immobiliser», jusqu'à l'arrivée de la police, ajoute-t-il.

ÉGALITÉ : L'inégalité salariale entre hommes et femmes persiste en Suisse même chez les employeurs modèles, constatent vendredi 24 Heures, la Tribune de Genève, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Selon l'organisation faîtière des travailleurs suisses Travail.Suisse, qui a analysé les données de 200 des entreprises les plus exemplaires du pays en matière d'égalité, les hommes gagnent en moyenne, sans justification, 2,9% de plus que les femmes. Dans 5% des entreprises, la différence de salaire entre les sexes est de plus de 7,5%. Ces chiffres ne sont toutefois que partiellement applicables à l'ensemble de la Suisse, précise Thomas Bauer, responsable de la politique économique chez Travail.Suisse et chargé de l'analyse des salaires. Une étude de l'Office fédéral de la statistique pour l'année 2020 est arrivée à un écart salarial inexplicable nettement plus élevé.

UKRAINE : La Chine soutient l'initiative suisse pour organiser un sommet pour la paix en Ukraine, rapporte vendredi Le Temps. L'émissaire chinois pour l'Ukraine, Li Hui, a rencontré mardi à Bruxelles l'ambassadeur suisse Gabriel Lüchinger, chargé pour le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) des discussions techniques en vue des préparations du sommet. Les échanges ont été «constructifs», a indiqué le lendemain le ministère chinois des affaires étrangères, précisant que Pékin va continuer «à travailler avec la partie suisse et la communauté internationale pour un cessez-le-feu et la fin des combats». «C'est un bon signal», a réagi Nicolas Bideau, responsable de la communication du DFAE.

BANQUES : Les succursales d'UBS et de Credit Suisse seront regroupées là où elles sont «directement adjacentes», ce qui concerne 85 sites dans toute la Suisse, indique UBS vendredi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le processus de consolidation, qui débutera en avril, devrait s'achever dans le courant de 2025. Cinq succursales, celles de Delémont, de Mendrisio (TI), de Rheinfelden (AG), de Frick (AG) et de Granges (SO), ont été choisies comme sites-pilotes pour acquérir de l'"expérience», explique UBS. Une vingtaine d'autres sites seront ensuite consolidés au cours du troisième trimestre.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : l'éditeur Ringier ordonne à son directeur adjoint Christian Dorer, rédacteur en chef du Blick, de prendre un congé sabbatique de six mois. Le journaliste était accusé de favoritisme et d'avoir insuffisamment séparé sa vie privée et professionnelle. Les deux parties ont ensuite annoncé en août qu'il «ne reprendrait pas ses fonctions après son temps de pause».

- Il y a 10 ans (2014) : un Boeing 777-200 ER de la Malaysia Airlines (vol MH370) disparaît sans laisser de trace alors qu'il reliait Kuala Lumpur à Pékin. 239 personnes de 15 nationalités différentes se trouvaient à bord.

- Il y a 15 ans (2009) : décès au Tessin du dessinateur de BD américain Mike van Audenhove. L'artiste, établi en Suisse depuis ses neuf ans, s'était fait connaître en Suisse alémanique à travers ses histoires intitulées «Zurich by Mike» publiées dans le supplément culturel du Tages-Anzeiger. Il a aussi sorti une douzaine d'albums de BD caricaturant les citadins zurichois. Il était né en 1957.

- Il y a 25 ans (1999) : décès du joueur de baseball américain Jo DiMaggio, deuxième mari de Marilyn Monroe. Il était né en 1914.

- Il y a 30 ans (1994) : un train composé de wagons-citernes déraille à Zurich-Affoltern. Cinq d'entre eux explosent et quatre maisons d'habitation ont été incendiées. Il n'y a pas eu de décès.

- Il y a 65 ans (1959): naissance du batteur écossais Brian McGee, membre fondateur du groupe Simple Minds.

- Il y a 70 ans (1954) : naissance de l'ancienne skieuse st-galloise Marie-Theres Nadig, victorieuse du classement général de la coupe du monde en 1981 et double médaillée d'or aux JO de Sapporo en 1972.

- Il y a 80 ans (1944) : naissance du guitariste espagnol Pepe Romero.

Le dicton du jour

«En mars, les vaches au pré, si ce n'est pour manger, c'est pour s'y gratter».

bas, ats