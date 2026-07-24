Une attaque de drones ukrainiens a visé la région de Saint-Pétersbourg, en Russie, a annoncé vendredi Alexandre Beglov, le gouverneur de la ville. L'assaut a provoqué un important incendie dans un entrepôt, selon des médias locaux.

Selon le gouverneur de la région de Leningrad, au moins 50 drones ukrainiens ont visé la ville de Saint-Pétersbourg (archives).

Le gouverneur de la région voisine de Leningrad, Alexandre Drozdenko, avait indiqué plus tôt qu'au moins 50 drones ukrainiens avaient visé la ville.

Le géant de la distribution Wildberries, dont les sites ont déjà été attaqués ces deux dernières semaines, a annoncé que deux entrepôts dans la ville avaient interrompu leurs activités, sans en préciser la raison.