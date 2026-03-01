  1. Clients Privés
Crise au Moyen‑Orient Selon le DFAE, aucun ressortissant suisse n’a touché par les attaques contre l’Iran

ATS

1.3.2026 - 10:26

Depuis les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, le DFAE n'a pas connaissance de ressortissants suisses blessés ou tués dans la région. Cependant, plusieurs personnes ne peuvent pas quitter le pays en raison des restrictions imposées au trafic aérien.

Le DFAE ne mène pas de départs organisés pour les ressortissants suisses.
ATS

Keystone-SDA

01.03.2026, 10:26

01.03.2026, 10:53

Depuis le début des combats, le service d'assistance téléphonique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a répondu à plus de trois cents demandes, a déclaré dimanche le porte-parole Michael Steiner à l'agence de presse Keystone-ATS. Les capacités ont dû être augmentées.

Le DFAE est également en contact avec les ressortissants suisses qui ne peuvent quitter la région en raison des restrictions imposées au trafic aérien. Ceux-ci bénéficient d'une aide «dans la mesure du possible».

Riposte de l’Iran. Dubaï : incendie dans un hôtel célèbre après l’impact d’un drone iranien

Riposte de l’IranDubaï : incendie dans un hôtel célèbre après l’impact d’un drone iranien

Le DFAE ne mène toutefois pas de départs organisés pour les ressortissants suisses. Les personnes qui souhaitent quitter le pays doivent s'informer auprès des compagnies aériennes et des voyagistes sur les possibilités qui s'offrent à elles et utiliser les moyens de transport commerciaux disponibles.

Fumée épaisse à Doha alors que l'Iran mène des frappes de représailles dans le Golfe

Fumée épaisse à Doha alors que l'Iran mène des frappes de représailles dans le Golfe

Un épais panache de fumée noire s'élève au-dessus de Doha après de nouvelles explosions dans la capitale du Qatar, alors que l'Iran mène des frappes en représailles aux attaques américaines et israéliennes qui ont notamment tué le guide suprême.

01.03.2026

