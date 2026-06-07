A Téhéran, les figures des ex-guides suprêmes Ayatollah Ruhollah Khomeini et Ayatollah Ali Khamenei trônent toujours majestueusement, mais au quotidien, Farhad, un chef cuisinier de 35 ans confie à l'AFP que la vie est devenue «de plus en plus difficile, même avant cette guerre. ATS

L'armée américaine a annoncé avoir abattu deux drones d'attaque iraniens qui menaçaient selon elle le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, aucune solution ne se profilant pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient qui entre dimanche dans son 100e jour.

Keystone-SDA ATS

Si les négociations de paix semblent au point mort, le médiateur pakistanais poursuit ses efforts, avec une nouvelle visite à Téhéran du ministre de l'Intérieur, Mohsen Naqvi, qui a remis une «lettre spéciale» au chef de la diplomatie iranienne, selon la télévision d'Etat.

Adressée au guide suprême Mojtaba Khamenei, elle contient «un message très important», a souligné M. Naqvi sans en dévoiler le contenu.

L'Iran et les Etats-Unis sont restés peu prolixes ces derniers jours sur les pourparlers, loin des déclarations positives de fin mai sur un protocole d'accord en phase de finalisation.

En 100 jours, la guerre, déclenchée le 28 février par des frappes israélo-américaines, a embrasé le Moyen-Orient et fait vaciller l'économie mondiale. Et pendant que Donald Trump cherche une issue à ce conflit impopulaire aux Etats-Unis, la République islamique se targue de leur avoir infligé un «revers cuisant» malgré la mort dans les bombardements de plusieurs de ses hauts dirigeants et de milliers de civils.

Depuis la trêve du 8 avril, les hostilités avaient quasiment cessé. Mais elles ont récemment repris, en particulier autour du détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique pour les hydrocarbures verrouillée par Téhéran.

«Etat suspendu»

«J'ai l'impression que cette situation va perdurer pour un moment: une sorte d'état suspendu, où les uns tirent des missiles, les autres lancent des drones, et je doute que tout cela aboutisse à une véritable stabilité», confie à l'AFP Farhad, un chef cuisinier de 35 ans à Téhéran.

La vie est devenue «de plus en plus difficile, même avant cette guerre, ajoute-t-il. «Des choses que l'on aurait pu envisager d'acheter il y a quelques mois seulement sont désormais devenues des rêves et des contes de fées».

Dans la nuit, l'armée américaine a annoncé avoir abattu deux drones d'attaque iraniens à usage unique qui menaçaient le trafic maritime international dans le détroit».

«Les forces américaines restent en alerte et prêtes à continuer de se défendre contre l'agression iranienne», a déclaré le Commandement central américain au Moyen-Orient(Centcom).

Vendredi soir déjà, le Centcom avait abattu quatre drones d'attaque iraniens lancés en direction du détroit, puis frappé des sites de radars de surveillance côtiers iraniens.

En représailles, l'Iran avait tiré une salve de missiles contre des installations militaires au Koweït et au Bahreïn, alliés des Etats-Unis qui ont dénoncé «une dangereuse escalade».

Liban

Parallèlement, les hostilités se poursuivent sur l'autre front du conflit, au Liban, d'où ont été tirés dimanche des projectiles vers Israël, malgré un cessez-le-feu théoriquement en vigueur.

La veille, des bombardements israéliens ont fait au moins cinq morts, dont trois soldats de l'armée libanaise, Israël annonçant de son côté la mort de deux de ses militaires.

Les frappes sur le Liban ont fait plus de 3560 morts depuis le début de la guerre, selon le dernier bilan des autorités. Côté israélien, 29 soldats et un contractuel civil ont été tués au Liban, d'après l'armée.

Téhéran exige que tout accord avec Washington englobe la fin des hostilités sur le sol libanais entre Israël et le Hezbollah pro-iranien, tandis que les Etats-Unis voudraient traiter les deux dossiers séparément.

Et le chef de l'armée libanaise est en visite au Pakistan pour rencontrer son homologue Asim Munir, principal médiateur dans les pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran.

Question des avoirs

Liban, avoirs iraniens gelés à l'étranger, nucléaire, contrôle du détroit d'Ormuz: les positions des deux camps restent éloignées.

Selon une source proche du dossier, le Trésor américain examine la possibilité que les avoirs puissent, au lieu d'être versés à l'Iran, servir à compenser les pays du Golfe pour les dommages causés par les frappes iraniennes.

De quoi tendre encore le climat entre les deux pays, qui s'affrontent aussi sur le terrain footballistique.

L'Iran, qui participe à la Coupe du Monde organisée conjointement par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, dénonce un «traitement discriminatoire» de sa délégation alors que plusieurs membres de l'encadrement n'ont pas obtenu le visa pour entrer sur le sol américain.

L'équipe est attendue dans quelques heures à Tijuana, au Mexique, son camp de base. Mais ses trois rencontres de la phase de groupes sont prévues aux Etats-Unis: à Los Angeles le 15 juin face à la Nouvelle-Zélande et le 21 juin face à la Belgique, et le 26 juin à Seattle contre l'Egypte