Au milieu de la catastrophe, une lueur d’espoir à Blatten !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! Invalid date

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

PROCHE-ORIENT : Le conseiller fédéral Ignazio Cassis termine mercredi une visite-éclair au Proche-Orient. Il doit rencontrer le premier ministre palestinien Mohammad Mustafa à Ramallah, puis le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar à Jérusalem. Au menu des discussions figurent l'aide dans la bande de Gaza et la conférence sur la solution à deux Etats, prévue du 17 au 20 juin à New York.

DÉFENSE : Le Parlement estime que la réglementation suisse sur l'exportation de matériel de guerre devait être assouplie. Reste à savoir comment. Mercredi, le Conseil des Etats doit trancher. Alors que le Conseil fédéral prévoit une compétence dérogatoire à durée limitée, la commission préparatoire souhaite accepter les demandes d'exportation de certains pays, dont la plupart font partie de l'OTAN.

AUTRICHE : L'Autriche entame mercredi un deuil national au lendemain de la mort de dix personnes dans un collège de Graz, tuées par balles par un ancien élève qui s'est ensuite suicidé, un drame sans précédent dans le pays. Le chancelier autrichien Christian Stocker a déploré mardi «une tragédie nationale», annonçant un deuil national de trois jours. Une minute de silence doit être observée dans tout le pays mercredi à 10h00.

POLOGNE : Le premier ministre polonais Donald Tusk soumet mercredi son gouvernement à un vote de confiance du Parlement, après avoir subi un revers majeur lors de la présidentielle, remportée au début du mois par l'historien nationaliste Karol Nawrocki. Selon des experts, M. Nawrocki, un partisan du président américain Donald Trump, va tenter de faire tomber le gouvernement pro-européen et de renforcer le principal parti d'opposition Droit et Justice (PiS) qui l'a soutenu.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 11 juin, c'est aujourd'hui la journée internationale du jeu. Elle vise à créer un moment d'unité aux niveaux mondial, national et local pour souligner l'importance du jeu qui permet d'acquérir des compétences psychosociales essentielles et transférables sur les plans physique, social, cognitif, émotionnel et en matière de communication à tout âge. Plus d'informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/international-day-of-play

Vu dans la presse

ÉBOULEMENT : Une route d'urgence a été construite pour desservir la partie du village de Blatten (VS) n'ayant pas été détruite par l'effondrement à la fin mai du glacier du Birch, indique le président de la commune Matthias Bellwald mercredi dans Le Courrier, La Liberté et ArcInfo, reprenant un entretien diffusé en allemand lundi par les journaux de CH Media. «Elle devrait être asphaltée avant l'hiver». Une trentaine d'habitants ont pu regagner leur domicile vendredi passé. Le plus urgent pour eux est le rétablissement des services de base, comme l'électricité et l'eau, ajoute l'élu. «Si la vie reprend à Weissenried, à Eisten et dans le haut du village, ce sera une lueur d'espoir. Quelque chose de nouveau pourra naître», estime M. Bellwald. La vision d'un «nouveau Blatten» sera présentée à la prochaine assemblée communale, dit-il.

ÉBOULEMENT: R olf Weingartner, hydrologue à l'université de Berne, réclame mercredi dans la Neue Zürcher Zeitung de nouvelles mesures de protection contre les dangers naturels après l'éboulement de Blatten (VS). Aucune nouvelle construction ne devrait être autorisée dans les zones rouges, selon lui, ce qui a été fait à plusieurs reprises en Valais malgré l'interdiction. L'expert remarque que l'extension de l'habitat dans les zones à risques est souvent liée au tourisme. Au cours des huit dernières années, 600 nouveaux bâtiments ont été construits dans de telles zones, poursuit-il, citant une enquête de l'université de Berne et de la SRF. M. Weingartner préconise également l'instauration de mesures de protection obligatoires pour les zones jaunes fortement bâties.

RETRAITES : La ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider propose de prélever des cotisations AVS sur les pourboires payés par voie électronique, rapporte mercredi le Blick. Comme le paiement électronique est la norme, la traçabilité s'améliore, a écrit la socialiste jurassienne dans une note de discussion que le journal a pu consulter. La Confédération estime les pourboires dans la restauration entre 600 millions et 1 milliard de francs par an, ajoute la conseillère fédérale, ce qui représenterait entre 20 et 50 millions de francs de recettes supplémentaires pour l'AVS.

PARTIS : Le président des Jeunes du Centre, Marc Rüdisüli, annonce sa démission mercredi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. «J'ai exercé cette fonction avec grand plaisir pendant quatre ans. Il est maintenant temps de passer le flambeau à une nouvelle génération», déclare-t-il. Il entend cependant conserver son siège au Grand Conseil thurgovien et ses fonctions à la direction du Centre suisse.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : décès du ténor vaudois Eric Tappy, grand interprète de musique baroque, Monteverdi en particulier. Il était né en 1931.

- Il y a 10 ans (2015) : décès du jazzman américain Ornette Coleman. Son album de 1959 «The shape of jazz to come» est considéré comme l'un des premiers albums avant-gardistes de l'histoire du jazz. Il était né en 1930.

- Il y a 80 ans (1945) : naissance du journaliste alémanique Roger Schawinski, pionnier de la radio privée en Suisse.

Le dicton du jour

«À la Saint-Barnabé, fauche ton pré».