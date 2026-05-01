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Bâle «Aucun incident majeur» lors de la manifestation du 1er mai

ATS

1.5.2026 - 13:59

La manifestation du 1er mai à Bâle, à l'occasion de la Fête du Travail, s'est déroulée sans «incident majeur». La police cantonale de Bâle-Ville a fait état vendredi d'environ 2500 participants.

Vendredi, des manifestants ont défilé dans les rues de Bâle à l'occasion des célébrations de la fête du Travail, le 1er mai.
Vendredi, des manifestants ont défilé dans les rues de Bâle à l'occasion des célébrations de la fête du Travail, le 1er mai.
ATS

Keystone-SDA

01.05.2026, 13:59

01.05.2026, 15:39

Au lieu de se diriger tout droit vers la place du marché, la tête du cortège a bifurqué, peu après 11h00, pour faire un détour non autorisé. Peu après, de la peinture a été lancée depuis la foule en direction de l’hôtel Les Trois Rois, laissant des taches sur la façade, selon un journaliste de Keystone-ATS présent sur place.

La tête du cortège a poursuivi son chemin jusqu’à l’hôpital universitaire de Bâle, où un discours a été prononcé. Les manifestants ont critiqué les conditions de travail du personnel soignant, affirmant que les hôpitaux étaient gérés comme des entreprises et que les économies se faisaient au détriment des employés.

Selon la police, plusieurs bâtiments ont été tagués. Dans l'ensemble, la manifestation s'est toutefois déroulée pacifiquement. Pour la partie du cortège qui a bifurqué comme pour le groupe qui a suivi l'itinéaire prévu, la manifestation s'est terminée vers 12h30 sur la Barfüsserplatz.

Anticapitalistes et anti-impérialistes

Le cortège s'est mis en marche à 11h00 pile depuis la Messeplatz. Des slogans anticapitalistes et anti-impérialistes ont été scandés à plusieurs reprises et des chants ont été entonnés. Peu après 11h00, les chants étaient dirigés contre les Etats-Unis et Israël.

Entre-temps, la manifestation s’est arrêtée et de brefs discours ont été prononcés. Les manifestants ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens. «Nous sommes tous des enfants de Gaza», pouvait-on entendre en français. Les guerres impérialistes et le système patriarcal ont été critiqués.

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