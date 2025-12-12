Aucun indice de présence du loup ou du chacal doré n'a été relevé cette année dans le canton de Fribourg. Comme ces dernières années, la présence du lynx a en revanche été attestée dans l’ensemble des districts, a relevé vendredi l'Etat de Fribourg en détaillant le bilan des grands prédateurs.

La présence du loup dans le canton n’a pas été attestée l'année dernière (archives). ats

Keystone-SDA ATS

Concernant les attaques sur les animaux de rente, le lynx s’est attaqué à deux daims en début d’année et un troisième en fin d’année. Aucune attaque n’a été constatée durant la saison d’estivage, tous grands prédateurs confondus.

Cinq lynx ont été retrouvés morts en 2025. Un a succombé en raison de son état de santé, deux autres ont été tués sur la route, un a été victime d'un braconnage et le cinquième a été tué lors d’un accident ferroviaire en décembre.

La présence du loup dans le canton n’a pas été attestée l'année dernière. Plusieurs observations transmises par des tiers ont été signalées au Service des forêts et de la nature dans la région préalpine, mais aucune n’a pu être confirmée de source officielle. Aucune attaque n’a par ailleurs été constatée en 2025.

Ce bilan 2025 des grands prédateurs a été dressé par le Groupe de coordination grands prédateurs Fribourg qui réunit les représentants de la Fédération d’élevage ovin et caprin, de la Société d’économie alpestre, de la Fédération des sociétés de chasse, du WWF, de l’Union fribourgeoise du tourisme, d’Agri Fribourg, de ProNatura ainsi que les services des administrations cantonales.