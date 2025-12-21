Après l'attentat du 15 décembre à Bondi Beach, l'Australie va faire un audit de ses forces de police et de renseignement. ATS

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé dimanche avoir ordonné un audit du fonctionnement de la police et du renseignement après l'attentat de Sydney qui a fait 15 morts le 14 décembre.

Keystone-SDA ATS

Le gouvernement va vérifier s'il dispose des structures adéquates «pour protéger les Australiens à la suite du terrible attentat terroriste antisémite de la plage de Bondi», a-t-il déclaré dans un communiqué.