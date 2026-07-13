«Trafic fortement perturbé» Accident d'un semi-remorque: l'A12 vers Flamatt est bloquée dans les deux sens

A la suite d'un accident vers Flamatt (FR), l'autoroute A12 est bloquée dans les deux entre Guin (FR) et Niederwangen (BE). Selon Alertswiss, l'accident est dû à un camion remorque, qui est seul en cause. Des dégâts matériels sont à déplorer.