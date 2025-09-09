La construction du tunnel ferroviaire de Gléresse, sur la ligne du Pied du Jura, se déroule dans les délais et les budgets prévus. La mise en service de cet ouvrage destiné à absorber l'augmentation du trafic est fixée à fin 2029.

A ce jour, environ 500 mètres du tunnel de Gléresse sur les 2,13 km prévus ont été excavés. Les ouvriers doivent travailler dans l'eau et dans l'humidité ATS

Keystone-SDA ATS

Entamé en septembre 2024, le percement du tunnel de Gléresse sur les bords du lac de Bienne constitue la pièce maîtresse du projet de doublement de la voie entre La Neuveville (BE) et Douanne (BE), ont rappelé mardi les CFF lors d'une visite du chantier. Le tracé du tunnel ferroviaire sera parallèle à celui routier de la N5.

A ce jour, environ 500 mètres de tunnel sur les 2,13 km prévus ont été excavés, ce qui représente 150'000 tonnes de matériaux. Pour réduire les nuisances pour les riverains, ces matériaux sont transportés de Gléresse à Cornaux (NE) par voie fluviale avec des barges. Quelque 160 barges ont déjà navigué, évitant ainsi le passage de plus de 2600 camions sur les rives du lac.

Construire dans une région exiguë à proximité immédiate du lac et inscrite au patrimoine de l’UNESCO impose des défis uniques, ont souligné les CFF. En plus de l'usage de la voie fluviale, le projet utilise pour la première fois en Suisse un explosif sans nitrate pour protéger l'environnement.

Goulet d'étranglement

Débuté en 2020, le projet de doublement de la voie a déjà permis de terminer plusieurs aménagements et la transformation de la gare de Douanne. D'un coût total de 431,9 millions de francs, ce projet est essentiel pour éliminer le dernier goulet d’étranglement sur la ligne Lausanne–Bienne. Entre Neuchâtel et Bienne, le trafic se fait sur une simple voie sur 2,3 km.

Une fois ce nouveau tronçon mis en service, les CFF assurent qu'une amélioration de l’offre sera possible avec l’introduction d’une cadence à la demi-heure en trafic régional sur la liaison entre Bienne et Yverdon via Neuchâtel. Avec ce projet, la stabilité des horaires de la ligne du Pied du Jura sera renforcée.

Le projet permettra également de libérer et réaménager une surface de 32’000 m2 une fois l’ancien tracé ferroviaire longeant le lac de Bienne démantelé. Le public est invité à découvrir le chantier lors de portes ouvertes le 13 septembre de 09h00 à 16h00.