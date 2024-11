Avant le retour de Trump, une réunion d’une extrême discrétion à Genève

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

TRAVAIL : Le syndicat Travail.Suisse présente vendredi son baromètre annuel sur les conditions de travail. Cette enquête fournit des informations importantes sur la situation des travailleurs dans les domaines de la santé, de la sécurité au travail et de la motivation. Elle met aussi un accent particulier sur les problèmes de santé des travailleurs et sur la promotion et de la participation à la formation continue.

NUCLÉAIRE IRANIEN : Des pourparlers se tiennent vendredi à Genève entre l'Iran, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni pour évoquer le dossier nucléaire iranien, la Russie et la situation au Moyen-Orient, à moins de deux mois du retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Placée dans le prolongement d'une rencontre à New York en septembre, la réunion est entourée de la plus grande discrétion, ni le nom des participants ni l'endroit où les diplomates des quatre pays doivent se retrouver n'ayant été révélés.

IRLANDE : Les Irlandais votent vendredi lors d'élections législatives qui s'annoncent serrées, avec les trois principaux partis au coude à coude. La campagne a été dominée par la crise du logement et le coût de la vie. Selon la dernière enquête d'opinion, publiée mercredi soir, le Fianna Fail arriverait en tête avec 22% des suffrages, devant le Fine Gael (en baisse) et le Sinn Fein (en hausse), à égalité à 20%. Des indépendants remporteraient 14% des voix. Le Sinn Fein, qui milite pour une réunification de l'île, était arrivé en tête lors des législatives de 2020, mais le gouvernement de coalition s'était bâti sans le parti nationaliste de gauche.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 29 novembre, c'est aujourd'hui la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. La date du 29 novembre a une signification particulière pour les Palestiniens, car c'est ce jour-là, en 1947, que l'assemblée générale de l'ONU a adopté la résolution prévoyant le partage de la Palestine en deux États. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

MIGRATION : Le coprésident du PS Cédric Wermuth dit ne pas avoir de crainte vendredi dans la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger quant à l'effet de l'immigration en Suisse sur les infrastructures. «Douze millions de personnes en Suisse? Ce n'est pas un souhait de ma part, mais c'est faisable», lâche-t-il. Le conseiller national argovien pointe la prospérité apportée par l'immigration, relevant que la Suisse deviendrait un «Singapour des Alpes» s'il n'en tenait qu'aux partis de droite: «Des impôts bas et pratiquement aucune règle sociale, d'égalité ou écologique pour les entreprises». M. Wermuth se dit prêt à soutenir un accord avec l'Union européenne (UE) si le paquet, actuellement négocié, est «globalement bon». Ce qui est décisif, c'est que le service public et les salaires soient protégés, précise le coprésident du PS.

ASILE : Le président de l'UDC Marcel Dettling s'en prend vivement dans le Blick de vendredi au ministre de justice et police Beat Jans pour ses mesures sur l'immigration. M. «Jans s'en remet à l'Allemagne au lieu de faire lui-même son travail», lance M. Dettling. M. «Jans a le sentiment que 25'000 demandeurs d'asile par an ne sont pas un problème. Ce sont les gens qui doivent payer cette erreur d'appréciation», ajoute le conseiller national schwytzois. L'UDC va à nouveau faire part la semaine prochaine de ses exigences au conseiller fédéral, avertit M. Dettling.

IA : Swisscom a mis en service une plateforme d'intelligence artificielle (IA) à Zurich dans le but est de favoriser le développement de solutions souveraines pour les entreprises suisses, indique vendredi Le Temps. La Swiss AI Platform a été créée en proche collaboration avec le fabricant américain de puces Nvidia. «Notre but est vraiment d'aider des sociétés helvétiques dans le domaine de l'IA», explique dans le journal Urs Lehner, responsable des clients commerciaux chez Swisscom. L'opérateur suisse cite l'exemple de la banque cantonale de Thurgovie, qui teste actuellement un agent conversationnel assistant le personnel souhaitant se renseigner sur les directives internes. «Une réponse automatisée aux demandes clients en ligne est également en cours d'élaboration», précise Swisscom.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : la holding Signa de l'investisseur immobilier autrichien René Benko dépose une demande d'insolvabilité auprès du tribunal de commerce de Vienne. Signa comprend notamment de grands portefeuilles immobiliers et le groupe suisse de grands magasins Globus.

- Il y a un an (2023) : décès à 100 ans de l'homme politique américain Henry Alfred Kissinger. Conseiller à la sécurité nationale et secrétaire d'Etat sous les présidents Richard Nixon et Gerald Ford, ce républicain a contribué à définir la politique étrangère des Etats-Unis d'Amérique entre 1969 et 1977.

- Il y a 20 ans (2004) : décès de l'acteur américain John Drew Barrymore ("La cinquième victime"). Il était le fils de la légende hollywoodienne John Barrymore et le père de l'actrice Drew Barrymore.

- Il y a 50 ans (1974) : la terroriste de gauche allemande Ulrike Meinhof, membre de la fraction armée rouge (RAF), est condamnée à huit ans de prison.

- Il y a 50 ans (1974) : le Parlement français approuve le projet de loi porté par Simone Veil sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

- Il y a 70 ans (1954) : naissance du réalisateur et producteur américain Joel Coen ("Fargo», «The Big Lebowski").

- Il y a 75 ans (1949) : naissance de l'acteur américain Garry Shandling ("Chassé-croisé à Manhattan"). Il est décédé en 2016.

- Il y a 80 ans (1944) : l'Albanie est définitivement libérée avec le départ de l'armée allemande de la ville de Shkodra. Le 29 novembre est depuis lors la fête nationale albanaise.

- Il y a 100 ans (1924) : décès du compositeur italien Giacomo Puccini ("La Bohème», «Tosca», «Madama Butterfly"). Il était né en 1858.

Le dicton du jour

«Quand en novembre la pluie noie la terre, ce sera du bien pour tout l'hiver».

