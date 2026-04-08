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Dialogue Avenir de campings valaisans : première séance constructive

ATS

8.4.2026 - 10:22

La task force mise sur pied pour tenter de trouver une solution à la fermeture annoncée de 13 campings en Valais s'est réunie pour la première fois, mardi à Sion. Le dialogue s'est voulu constructif afin de trouver des solutions.

Pour le président de Campings Valais Wallis, Christophe Valley, "il y a une volonté de dialogue et de trouver des solutions" au sein de la task force.
Pour le président de Campings Valais Wallis, Christophe Valley, "il y a une volonté de dialogue et de trouver des solutions" au sein de la task force.
ATS

Keystone-SDA

08.04.2026, 10:22

08.04.2026, 10:27

La séance a réuni le Service de la mobilité, de l’environnement et du territoire de l'Etat du Valais, la Commission cantonale des constructions (CCC), de la Fédération des Communes Valaisannes et l’association faitière Camping Valais Wallis.

«Il y a une volonté de dialogue et de trouver des solutions», s'est félicité le président de Camping Valais Wallis, Christophe Valley, sur les ondes de Rhône FM. «Chaque partie bénéficie désormais des mêmes informations.»

Des bureaux spécialisés

L'objectif prioritaire est de trouver une solution pour les six campings ayant reçu un ordre de fermeture, le mois dernier. Ceux-ci sont basés aux Haudères, Salvan, Trient, deux sur la commune de Goms et un à Saas-Baalen.

«Les propriétaires de ces campings devront désormais mandater l’expertise d’un bureau spécialisé en hydrologie ou dans les dangers naturels», précise Christophe Valley. L’objectif est de renforcer les plans d’alarme et d’intervention et, pour certains, mettre en évidence des mesures supplémentaires comme la mise en place d’ouvrages de protection.

Rapide prochaine séance

Camping Valais Wallis a d'ores et déjà sollicité le Service de l'économie pour trouver des moyens de couvrir une partie de ces coûts. Pour l'heure, aucune solution concrète n'a été validée. La question sera débattue prochainement. Une séance de la task force est prévue, fin avril-début mai. A cette occasion, le nom d'autres campings devant effectuer des travaux pour rester ouvert pourrait être annoncé.

«L'objectif est de pouvoir exploiter tout ou une partie de ces campings pour l'été», conclut Christophe Valley. Sur ce point, la décision finale reviendra à la CCC.

Parmi les campings qui doivent fermer, une solution a été trouvée pour celui de la Fouly qui peut désormais bénéficier d'une solution partielle de réouverture.

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